Les immatriculations de voitures neuves a/a traduisent une variation du nombre de véhicules de tourisme nouvellement immatriculés en France, au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Au quatrième jour ouvrable de chaque mois, l’Association Française des Constructeurs Automobiles CCFA, qui est membre de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles ACEA, publie des données sur le nombre de voitures nouvellement immatriculées au cours du mois dernier. Des données distinctes sont disponibles selon le type de véhicule, le fabricant et la région.

Les données pour le calcul du rapport sont recueillies auprès des autorités réglementaires locales et des compagnies d’assurance. Le rapport ne comprend que les voitures neuves, qui ont reçu les plaques pour la première fois. Toutes les voitures qui ont déjà été précédemment immatriculées dans le pays ou à l’étranger sont exclues du rapport. Ainsi, les données d’immatriculation traduisent directement les ventes de voitures.

L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une situation économique favorable dans le pays. Cependant, les ventes et les immatriculations de voitures peuvent également être affectées par des facteurs non économiques, tels que le durcissement des normes environnementales. Par conséquent, l’impact de l’indicateur sur les cours des cours est limité. D’une manière générale, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs: