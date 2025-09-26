Les opérations de prêt désignent les prêts en capital ou le financement des achats des clients par les institutions financières. Les opérations de crédit ont des taux d’intérêt et des redevances qui sont utilisés en fonction du type de crédit. Les institutions financières mettent ces crédits à la disposition des clients selon leurs propres règles. Les principales opérations de crédit sont les prêts aux particuliers, les prêts aux entreprises, les découverts, les prêts salariaux, les prêts divers, les cartes de crédit renouvelables et autres crédits.

Le Système Financier National (SDF) est l’ensemble des entités et des institutions qui effectuent l’intermédiation financière, c’est-à-dire l’intermédiation entre les prêteurs et les emprunteurs d’argent. C’est à travers cet ensemble d’entités et d’institutions que la société civile, les entreprises privées et le gouvernement font circuler la plupart de leurs actifs, paient leurs dettes et réalisent leurs investissements.

Composition du Système Financier National (SFN):

Organes Normatifs : CMN — Conseil Monétaire National, CNSP — Conseil national des assurances privées, CNPC — Conseil national des retraites complémentaires.

Superviseurs: BCB — Banque Centrale du Brésil, MCV — Commission des valeurs mobilières, Susep — Surintendance de l’assurance privée, Previc — Surintendance nationale complémentaire des retraites.

Opérateurs: banques, administrateurs de consortiums, bourses, coopératives de crédit, courtiers et distributeurs, bourses de matières premières et de contrats à terme, établissements de paiement, compagnies d’assurance et réassureurs, fonds de retraite, entités de retraite privées et sociétés de capitalisation.

Le SFN est géré par le Conseil Monétaire National (CMN), responsable de la politique économique du Brésil, c’est-à-dire responsable de la coordination macroéconomique du pays.

La Banque Centrale du Brésil (BCB) a le pouvoir de veiller au respect des règles de la CMN en surveillant et en supervisant le système financier, en exécutant les politiques monétaires, de change et de crédit. BCB publie des rapports mensuels sur les statistiques monétaires et de crédit, avec l’évolution du marché national et les opérations de crédit.

Les prêts et les dépenses sont étroitement liés à la confiance des consommateurs. Une lecture de cet indice au-dessus de la valeur prévue peut être considérée comme positive/élevée pour le réal brésilien.

