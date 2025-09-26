CalendrierSections

Gains horaires moyens m/m aux États-Unis (United States Average Hourly Earnings m/m)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Haut 0.3% 0.3%
0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.4%
0.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur Gains horaires moyens m/m traduit les variations des gains horaires moyens dans la plupart des industries non agricoles au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent.

L’indicateur ne comprend que les salariés des entreprises privées. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.

Les gains horaires moyens sont compris dans d’autres indicateurs de l’économie américaine. Par exemple, les données sur les gains permettent d’évaluer l’emploi, les tendances des gains et l’inflation des gains. Ces données sont également utilisées dans le calcul du revenu personnel.

Une hausse du salaire horaire moyen conduit à une amélioration des possibilités d’épargne et à la croissance de la consommation régulière. Une activité de consommation plus élevée est une indication d’une activité économique plus élevée dans le pays. Ainsi, une hausse de la rémunération horaire moyenne indique une amélioration des conditions économiques. La croissance des salaires indique également la croissance inflationniste.

Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deGains horaires moyens m/m aux États-Unis (United States Average Hourly Earnings m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.3%
0.3%
0.3%
juil. 2025
0.3%
0.4%
0.2%
juin 2025
0.2%
0.4%
0.4%
mai 2025
0.4%
0.4%
0.2%
avr. 2025
0.2%
0.4%
0.3%
mars 2025
0.3%
0.4%
0.2%
févr. 2025
0.3%
0.4%
0.4%
janv. 2025
0.5%
-0.1%
0.3%
déc. 2024
0.3%
0.0%
0.4%
nov. 2024
0.4%
0.1%
0.4%
oct. 2024
0.4%
0.2%
0.3%
sept. 2024
0.4%
0.6%
0.5%
août 2024
0.4%
0.4%
0.2%
juil. 2024
0.2%
0.5%
0.3%
juin 2024
0.3%
0.3%
0.4%
mai 2024
0.4%
0.3%
0.2%
avr. 2024
0.2%
0.4%
0.3%
mars 2024
0.3%
0.3%
0.2%
févr. 2024
0.1%
0.3%
0.5%
janv. 2024
0.6%
0.3%
0.4%
déc. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
nov. 2023
0.4%
0.4%
0.2%
oct. 2023
0.2%
0.4%
0.3%
sept. 2023
0.2%
0.4%
0.2%
août 2023
0.2%
0.4%
0.4%
juil. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
juin 2023
0.4%
0.4%
0.4%
mai 2023
0.3%
0.4%
0.4%
avr. 2023
0.5%
0.4%
0.3%
mars 2023
0.3%
0.4%
0.2%
févr. 2023
0.2%
0.4%
0.3%
janv. 2023
0.3%
0.4%
0.4%
déc. 2022
0.3%
0.4%
0.4%
nov. 2022
0.6%
0.4%
0.5%
oct. 2022
0.4%
0.4%
0.3%
sept. 2022
0.3%
0.4%
0.3%
août 2022
0.3%
0.4%
0.5%
juil. 2022
0.5%
0.4%
0.4%
juin 2022
0.3%
0.4%
0.4%
mai 2022
0.3%
0.4%
0.3%
avr. 2022
0.3%
0.4%
0.5%
mars 2022
0.4%
0.4%
0.1%
févr. 2022
0.0%
0.4%
0.6%
janv. 2022
0.7%
0.4%
0.5%
déc. 2021
0.6%
0.4%
0.4%
nov. 2021
0.3%
0.5%
0.4%
oct. 2021
0.4%
0.5%
0.6%
sept. 2021
0.6%
0.4%
0.4%
août 2021
0.6%
0.4%
0.4%
juil. 2021
0.4%
0.4%
0.4%
12345
