L’indicateur Gains horaires moyens m/m traduit les variations des gains horaires moyens dans la plupart des industries non agricoles au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent.

L’indicateur ne comprend que les salariés des entreprises privées. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.

Les gains horaires moyens sont compris dans d’autres indicateurs de l’économie américaine. Par exemple, les données sur les gains permettent d’évaluer l’emploi, les tendances des gains et l’inflation des gains. Ces données sont également utilisées dans le calcul du revenu personnel.

Une hausse du salaire horaire moyen conduit à une amélioration des possibilités d’épargne et à la croissance de la consommation régulière. Une activité de consommation plus élevée est une indication d’une activité économique plus élevée dans le pays. Ainsi, une hausse de la rémunération horaire moyenne indique une amélioration des conditions économiques. La croissance des salaires indique également la croissance inflationniste.

Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

