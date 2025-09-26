Les demandes de chômage continu traduisent le nombre de personnes qui reçoivent des prestations de chômage depuis un certain temps. L’indicateur est publié hebdomadairement Une personne qui reçoit des allocations de chômage doit déposer à nouveau une demande d’allocations chômage après chaque semaine de chômage. Ainsi, le nombre de personnes percevant des allocations de chômage est calculé par le nombre de ces demandes répétées.

Les allocations de chômage sont financées par le système d’assurance public. Afin d’encourager les gens à chercher un emploi, les prestations sont versées pour une période limitée, et ces prestations sont inférieures au salaire moyen dans l’ensemble du pays. Le requérant doit répondre aux critères suivants : la personne doit être activement à la recherche d’un emploi (et être en mesure de le prouver) et doit être au chômage pour des raisons économiques et doit être validée comme n’étant pas licenciée pour cause.

Ce chiffre ne traduit pas le taux, de chômage général aux États-Unis, car il ne comprend pas les chômeurs qui ne sont pas admissibles des prestations ou qui ne déposent pas de demande. Les données sont en corrélation avec le niveau de chômage, mais ce n’est pas une corrélation à 100%.

En général, le nombre de demandes continues traduit les cycles économiques, mais ce n’est pas un indicateur de premier plan de la santé du marché de l'emploi. Les économistes accordent plus d’attention aux demandes initiales dechômage. Toutefois, une forte baisse du nombre de demandes peut également être liée à l’emploi de ce demandeur.

Dernières valeurs: