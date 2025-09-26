Indice des prix à la consommation (IPC) hors Énergie et aliments non transformés m/m traduit une variation des prix d’un panier de marchandises et de services au cours du mois en cours par rapport au mois précédent.

L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services. Le calcul de l’indice comprend les vêtements, le logement, les services ménagers, la santé, les transports, les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les hôtels et les restaurants, et « divers ». Ce type d’IPC ne comprend pas l’énergie et les aliments non transformés, car leurs prix peuvent fluctuer considérablement au cours du même mois.

L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, Eurostat compile les données obtenues dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément à la méthodologie approuvée. L’IPC m/m est calculé sur la base d’un échantillon de prix originaux non ajustés.

L’IPC est un indicateur clé pour évaluer l’inflation, utilisé par les banques comme point de référence pour les décisions à venir en matière de taux d’intérêt et d’autres mesures de politique monétaire. L’impact de l’indice sur les cours de l’euro n’est généralement pas considérable, puisque l’IPC est maintenu au niveau d’inflation cible de la BCE.

Dernières valeurs: