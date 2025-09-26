Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Union Européenne hors Énergie et aliments non transformés a/a (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)
|Bas
|2.3%
|2.3%
|
2.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.2%
|
2.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Indice des prix à la consommation (IPC) hors L’énergie et les aliments non transformés a/a traduit une variation des prix d’un panier de marchandises et de services au cours du mois en cours par rapport au même mois il y a un an.
L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services. Le calcul de l’indice comprend les vêtements, le logement, les services ménagers, la santé, les transports, les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les hôtels et les restaurants, et « divers ». Ce type d’IPC ne comprend pas l’énergie et les aliments non transformés, car leurs prix peuvent fluctuer considérablement au cours du même mois.
L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, Eurostat compile les données obtenues dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément à la méthodologie approuvée. L’indice est calculé sur la base d’un échantillon de prix originaux non ajustés.
L’IPC est un indicateur clé pour évaluer l’inflation, utilisé par les banques comme point de référence pour les décisions à venir en matière de taux d’intérêt et d’autres mesures de politique monétaire. La BCE détermine la stabilité des prix sur la base de la variation annuelle de l’indice harmonisé des prix à la consommation. L’impact de l’indice sur les cours de l’euro n’est généralement pas considérable, puisque l’IPC est maintenu au niveau d’inflation cible de la BCE.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de l’Union Européenne hors Énergie et aliments non transformés a/a (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress