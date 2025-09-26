L’indice des prix à la production (IPP) m/m met en œuvre la reconnaissance à la fois des prix à la production des produits industriels vendus sur le marché intérieur et des prix à la production des produits industriels vendus sur les marchés étrangers, c’est donc l’indice qui mesure les variations dans le temps des prix à la production qui se forment au cours de la première étape de la commercialisation.

L’IPP peut présenter différentes variations en pourcentage des indices en fonction de la période de calcul. L’IPP m/m est considéré comme la variation conjoncturelle (en italien « variazione congiunturale »), c’est-à-dire la variation par rapport au mois précédent.

L’indice est calculé en Italie par l’ ISTAT sur la base des règles européennes et couvre les secteurs industriels suivants selon la classification ATECO 2002: Exploitation minière et transport; Fabrication; Approvisionnement en électricité, de gaz, de vapeur et de climatisation; Activités d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de gestion des déchets et d’assainissement. Les produits sont agrégés selon la hiérarchie ATECO, c’est-à-dire les catégories, les classes, les groupes, les divisions et les sections, et ils sont distingués entre les marchandises de consommation durables, les marchandises de consommation non durables, les marchandises d’équipement, les marchandises intermédiaires et l’énergie.

Les prix sont enregistrés au niveau « à l’usine » (ou entrepôt) hors TVA. La série de données comprend des informations sur les prix de 1 102 produits recueillis auprès d’un échantillon de 3 667 entreprises, avec un total d’environ 12 600 observations pour chaque mois.

Une pondération est déterminée pour chaque agrégat en fonction de la valeur des ventes facturées sur le marché intérieur, telle que déterminée par l’ ISTAT dans son enquête de 2000 sur déclarations de revenus.

Une indication de l’ IPP plus élevée que prévu a/a peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: