L’indice m/m des ventes industrielles (parfois appelé chiffre d’affaires industriel) indique les données de la variation (variation) d’un mois à l’autre du chiffre d’affaires total des entreprises industrielles italiennes. C’est un indicateur très important pour évaluer l’évolution de la capacité de croissance des entreprises industrielles, par rapport à la période considérée.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête auprès d’entreprises italiennes d’au moins 20 employés. Les entreprises participant à l’enquête sont regroupées selon la classification Alteco de 2007. L’échantillon représentatif est établi de manière à inclure les entreprises représentant au moins 70 % du chiffre d’affaires total du secteur.

Au sein de l’indice, des indices élémentaires distincts sont calculés pour le marché intérieur, ainsi que pour le marché non domestique, au sein duquel ils sont subdivisés en zone euro et zone hors euro.. L’indice total est ensuite calculé selon la formule de Laspeyres, c’est-à-dire sous la forme d’une structure pondérée. L’indice est calculé avec 2015 comme année de base.

Les données sont publiées 45 jours après la période de référence. Il peut être utilisé pour diverses analyses économiques le croisant avec d’autres indicateurs économiques de la production et des ventes, ainsi qu’en relation avec les données sur le produit intérieur brut et le rapport dette publique / PIB.

En ce qui concerne le trading et l’interprétation, les valeurs supérieures aux prévisions doivent être considérées comme positives pour l’EUR, tandis que les valeurs inférieures aux prévisions doivent être considérées comme défavorables pour l’EUR.

Dernières valeurs: