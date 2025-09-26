Calendrier économique
Année du profit industriel chinois à ce jour a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)
|Bas
|-1.7%
|
-1.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
-1.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le bénéfice industriel a/a traduit la variation en pourcentage du revenu des entreprises du secteur des services en Chine moins leurs dépenses, du début de l’année civile à la date actuelle, par rapport à la même période de l’année précédente. Des indications plus élevées que prévu peuvent favorablement affecter les cours du yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAnnée du profit industriel chinois à ce jour a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).
