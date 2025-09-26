CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Année du profit industriel chinois à ce jour a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Bureau national des statistiques (National Bureau of Statistics)
Secteur
Affaires
Bas -1.7%
-1.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-1.7%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le bénéfice industriel a/a traduit la variation en pourcentage du revenu des entreprises du secteur des services en Chine moins leurs dépenses, du début de l’année civile à la date actuelle, par rapport à la même période de l’année précédente. Des indications plus élevées que prévu peuvent favorablement affecter les cours du yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAnnée du profit industriel chinois à ce jour a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-1.7%
-1.8%
juin 2025
-1.8%
-1.1%
mai 2025
-1.1%
1.4%
avr. 2025
1.4%
0.8%
mars 2025
0.8%
-0.3%
févr. 2025
-0.3%
-3.3%
déc. 2024
-3.3%
-4.7%
nov. 2024
-4.7%
-4.3%
oct. 2024
-4.3%
-3.5%
sept. 2024
-3.5%
0.5%
août 2024
0.5%
3.6%
juil. 2024
3.6%
3.5%
juin 2024
3.5%
3.4%
mai 2024
3.4%
4.3%
avr. 2024
4.3%
4.3%
mars 2024
4.3%
10.2%
févr. 2024
10.2%
-2.3%
déc. 2023
-2.3%
-4.4%
nov. 2023
-4.4%
-7.8%
oct. 2023
-7.8%
-9.0%
sept. 2023
-9.0%
-11.7%
août 2023
-11.7%
-15.5%
juil. 2023
-15.5%
-16.8%
juin 2023
-16.8%
-18.8%
mai 2023
-18.8%
-20.6%
avr. 2023
-20.6%
-21.4%
mars 2023
-21.4%
-22.9%
févr. 2023
-22.9%
-4.0%
déc. 2022
-4.0%
-3.6%
nov. 2022
-3.6%
-3.0%
oct. 2022
-3.0%
-2.3%
sept. 2022
-2.3%
-2.1%
août 2022
-2.1%
-1.1%
juil. 2022
-1.1%
1.0%
juin 2022
1.0%
1.0%
mai 2022
1.0%
3.5%
avr. 2022
3.5%
8.5%
mars 2022
8.5%
5.0%
févr. 2022
5.0%
34.3%
déc. 2021
34.3%
38.0%
nov. 2021
38.0%
42.2%
oct. 2021
42.2%
44.7%
sept. 2021
44.7%
49.5%
août 2021
49.5%
57.3%
juil. 2021
57.3%
66.9%
juin 2021
66.9%
83.4%
mai 2021
83.4%
106.1%
avr. 2021
106.1%
137.3%
mars 2021
137.3%
178.9%
févr. 2021
178.9%
4.1%
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration