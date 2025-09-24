CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs du Japon

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.5% 2 Q 2025 0.3% Trimestriel
Taux de Chômage 2.3% juil. 2025 2.5% Mensuel
IPC a/a 2.7% août 2025 3.1% Mensuel
Décision des Taux d'Intérêt de la BOC 0.5% 0.5%
Balance Commerciale ¥​-242.5 B août 2025 ¥​-118.4 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 05:00, JPY, BoJ a réduit l’IPC de base moyen a/a, Réel: 2.0%, Prévision: 1.9%, Précédent: 2.0%
2025.09.24 05:00, JPY, IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a, Réel: 1.1%, Prévision: 1.3%, Précédent: 1.1%
2025.09.24 23:50, JPY, Indice des prix des services aux entreprises de la BoJ a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.6%
2025.09.24 23:50, JPY, Procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la BoJ
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, IPC de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 3.0%, Précédent: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, IPC de base de Tokyo a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 2.9%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, CPI s.a. m/m de Tokyo, Réel: -0.1%, Précédent: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Fonds Étrangers en Obligations, Réel: ¥​817.2 B, Précédent: ¥​1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Investissement étranger dans les bourses japonaises, Réel: ¥​-1747.5 B, Précédent: ¥​-2032.8 B
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Positions nettes non commerciales, Précédent: 61.4 K
2025.09.29 05:00, JPY, Indice coïncident, Prévision: 113.3, Précédent: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Indice avancé, Prévision: 105.9, Précédent: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Indice coïncident m/m, Précédent: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice de premier plan m/m, Précédent: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, Discours de Noguchi, membre du conseil d’administration de la BoJ
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.0%, Précédent: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes au Détail a/a, Prévision: -1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes des grands détaillants a/a, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Production Industrielle m/m, Prévision: -0.8%, Précédent: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Production Industrielle a/a, Prévision: 0.7%, Précédent: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Prévision de production industrielle 1 mois en avance m/m, Précédent: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Prévisions de production industrielle 2 mois à venir m/m, Précédent: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Résumé des appréciations de la BoJ
2025.09.30 05:00, JPY, Ordres de construction a/a, Prévision: 2.3%, Précédent: -19.0%
2025.09.30 05:00, JPY, Mises en Chantier a/a, Prévision: -5.7%, Précédent: -9.7%
2025.09.30 05:00, JPY, Mises en chantier annualisées de logements, Précédent: 0.712 M
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large Tous les investissements de l’industrie, Prévision: 11.6%, Précédent: 11.5%
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Grandes perspectives manufacturières, Prévision: 12, Précédent: 12
2025.09.30 23:50, JPY, Indice BoJ Tankan Des grandes industries manufacturières, Prévision: 9, Précédent: 13
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Grandes perspectives non manufacturières, Prévision: 28, Précédent: 27
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan indice de grandes industries non-manufacturières, Prévision: 32, Précédent: 34
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan de l’ensemble la petite industrie Capex, Prévision: -2.9%, Précédent: -5.6%
2025.09.30 23:50, JPY, Perspectives de la BoJ Tankan dans le secteur de la petite industrie manufacturière, Prévision: -1, Précédent: -2
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Indice de la Petite Industrie Manufacturière, Prévision: 1, Précédent: 1
2025.09.30 23:50, JPY, Perspectives de la BoJ Tankan pour les petites entreprises non manufacturières, Prévision: 6, Précédent: 9
2025.09.30 23:50, JPY, Indice BoJ Tankan de petite industrie non-manufacturière, Prévision: 12, Précédent: 15
2025.10.01 00:30, JPY, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 49.4, Précédent: 49.7
2025.10.01 23:50, JPY, Base monétaire de la BoJ a/a, Prévision: -3.7%, Précédent: -4.1%
2025.10.01 23:50, JPY, Fonds Étrangers en Obligations, Précédent: ¥​817.2 B
2025.10.01 23:50, JPY, Investissement étranger dans les bourses japonaises, Précédent: ¥​-1747.5 B
2025.10.02 03:35, JPY, Vente aux enchères JGB de 10 ans, Précédent: 1.612%
2025.10.02 05:00, JPY, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Prévision: 34.6, Précédent: 34.9
2025.10.02 23:30, JPY, Taux de Chômage, Prévision: 2.4%, Précédent: 2.3%
2025.10.02 23:30, JPY, rapport emplois/candidats, Prévision: 1.20, Précédent: 1.22
2025.10.03 00:30, JPY, Services PMI de Markit, Prévision: 52.6, Précédent: 53.1
2025.10.03 00:30, JPY, Composite PMI de Markit, Précédent: 51.9
2025.10.03 19:30, JPY, CFTC JPY Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC JPY Positions nettes non commerciales 61.4 K 16 sept. 2025 91.6 K Hebdomadaire
Vente aux enchères JGB de 10 ans 1.612% 1.462%
Vente aux enchères JGB de 30 ans 3.264% 3.089%
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
Consommation privée t/t 0.4% 2 Q 2025 0.2% Trimestriel
Contribution des exportations nettes au PIB t/t 0.3% 2 Q 2025 0.3% Trimestriel
GDP q/q 0.5% 2 Q 2025 0.3% Trimestriel
Investissement privé non résidentiel t/t 0.6% 2 Q 2025 1.3% Trimestriel
PIB a/a 2.2% 2 Q 2025 1.0% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Main-d’œuvre Gains en espèces a/a 4.1% juil. 2025 3.1% Mensuel
Rémunération des heures supplémentaires a/a 3.3% juil. 2025 0.5% Mensuel
Salaire réel a/a 0.5% juil. 2025 -0.8% Mensuel
Taux de Chômage 2.3% juil. 2025 2.5% Mensuel
rapport emplois/candidats 1.22 juil. 2025 1.22 Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
BoJ a réduit l’IPC de base moyen a/a 2.0% août 2025 2.0% Mensuel
CPI s.a. m/m 0.1% août 2025 0.1% Mensuel
CPI s.a. m/m de Tokyo -0.1% sept. 2025 0.1% Mensuel
IPC a/a 2.7% août 2025 3.1% Mensuel
IPC de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a 2.5% sept. 2025 3.0% Mensuel
IPC de base a/a 2.7% août 2025 3.1% Mensuel
IPC de base de Tokyo a/a 2.5% sept. 2025 2.5% Mensuel
IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a 1.1% août 2025 1.1% Mensuel
IPC hors Alimentation et énergie a/a 3.3% août 2025 3.4% Mensuel
Indice des prix des Marchandises 2.7% août 2025 2.5% Mensuel
Indice des prix des Marchandises -0.2% août 2025 0.3% Mensuel
Indice des prix des services aux entreprises de la BoJ a/a 2.7% août 2025 2.6% Mensuel
Indice des prix du PIB a/a 3.0% 2 Q 2025 3.0% Trimestriel
Tokyo CPI a/a 2.5% sept. 2025 2.5% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Base monétaire de la BoJ a/a -4.1% août 2025 -3.9% Mensuel
BoJ L Masse Monétaire a/a 1.9% août 2025 1.6% Mensuel
BoJ M2 Masse Monétaire a/a 1.3% août 2025 1.0% Mensuel
BoJ M3 Masse Monétaire a/a 0.8% août 2025 0.6% Mensuel
Décision des Taux d'Intérêt de la BOC 0.5% 0.5%
Indice des observateurs de l’économie pour les conditions actuelles 46.7 août 2025 45.2 Mensuel
Indice des observateurs de l’économie pour les conditions futures 47.5 août 2025 47.3 Mensuel
Réserves internationales $​1324.2 B août 2025 $​1304.4 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale ¥​-242.5 B août 2025 ¥​-118.4 B Mensuel
Balance Commerciale Ajustée ¥​-150.1 B août 2025 ¥​-292.8 B Mensuel
Balance commerciale de Marchandises ¥​-189.4 B juil. 2025 ¥​469.6 B Mensuel
Compte Courant Ajusté ¥​1882.8 B juil. 2025 ¥​2397.9 B Mensuel
Compte Courant n.s.a ¥​2684.3 B juil. 2025 ¥​1348.2 B Mensuel
Exportations a/a -0.1% août 2025 -2.6% Mensuel
Importations a/a -5.2% août 2025 -7.4% Mensuel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Fonds Étrangers en Obligations ¥​817.2 B 20 sept. 2025 ¥​1479.7 B Hebdomadaire
Investissement étranger dans les bourses japonaises ¥​-1747.5 B 20 sept. 2025 ¥​-2032.8 B Hebdomadaire
Prêt de la Banque BoJ a/a 3.6% août 2025 3.2% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
BSI Grande Fabrication 3.8 3 Q 2025 -4.8 Trimestriel
BoJ Tankan Grandes perspectives manufacturières 12 2 Q 2025 12 Trimestriel
BoJ Tankan Grandes perspectives non manufacturières 27 2 Q 2025 28 Trimestriel
BoJ Tankan Indice de la Petite Industrie Manufacturière 1 2 Q 2025 2 Trimestriel
BoJ Tankan Large Tous les investissements de l’industrie 11.5% 2 Q 2025 3.1% Trimestriel
BoJ Tankan de l’ensemble la petite industrie Capex -5.6% 2 Q 2025 -10.0% Trimestriel
BoJ Tankan indice de grandes industries non-manufacturières 34 2 Q 2025 35 Trimestriel
Commandes de machines de base a/a 4.9% juil. 2025 7.6% Mensuel
Commandes de machines de base m/m -4.6% juil. 2025 3.0% Mensuel
Commandes de machines-outils a/a N/D août 2025 Mensuel
Composite PMI de Markit 51.9 août 2025 51.5 Mensuel
Dépenses en immobilisations a/a 7.6% 2 Q 2025 6.4% Trimestriel
Fabrication de PMI de Markit 49.7 août 2025 48.8 Mensuel
Indice BoJ Tankan Des grandes industries manufacturières 13 2 Q 2025 12 Trimestriel
Indice BoJ Tankan de petite industrie non-manufacturière 15 2 Q 2025 16 Trimestriel
Indice avancé 105.9 juil. 2025 105.1 Mensuel
Indice coïncident 113.3 juil. 2025 115.9 Mensuel
Indice coïncident m/m -2.6% juil. 2025 0.3% Mensuel
Indice d'Activité de l'ensemble de l'industrie 1.3% juil. 2020 6.8% Mensuel
Indice de premier plan m/m 0.8% juil. 2025 0.6% Mensuel
Indice d’activité de l’industrie tertiaire m/m 0.5% juil. 2025 0.5% Mensuel
Ordres de construction a/a -19.0% juil. 2025 22.5% Mensuel
Perspectives de la BoJ Tankan dans le secteur de la petite industrie manufacturière -2 2 Q 2025 -1 Trimestriel
Perspectives de la BoJ Tankan pour les petites entreprises non manufacturières 9 2 Q 2025 9 Trimestriel
Production Industrielle a/a -0.4% juil. 2025 -0.9% Mensuel
Production Industrielle m/m -1.2% juil. 2025 -1.6% Mensuel
Prévision de production industrielle 1 mois en avance m/m 2.8% août 2025 1.8% Mensuel
Prévisions de production industrielle 2 mois à venir m/m -0.3% sept. 2025 0.8% Mensuel
Services PMI de Markit 53.1 août 2025 53.6 Mensuel
Taux de Capacité d'Utilisation -1.1% juil. 2025 -1.8% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Dépenses des ménages a/a 1.4% juil. 2025 1.3% Mensuel
Dépenses des ménages m/m 1.7% juil. 2025 -5.2% Mensuel
Indice de Confiance des consommateurs (CCI) 34.9 août 2025 33.7 Mensuel
Ventes au Détail a/a 0.3% juil. 2025 1.9% Mensuel
Ventes au Détail m/m -1.6% juil. 2025 0.9% Mensuel
Ventes des grands détaillants a/a 0.4% juil. 2025 -0.1% Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
Mises en Chantier a/a -9.7% juil. 2025 -15.6% Mensuel
Mises en chantier annualisées de logements 0.712 M juil. 2025 0.647 M Mensuel