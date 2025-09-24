Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs du Japon
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.5%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|2.3%
|juil. 2025
|2.5%
|Mensuel
|IPC a/a
|2.7%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|Décision des Taux d'Intérêt de la BOC
|0.5%
|0.5%
|Balance Commerciale
|¥-242.5 B
|août 2025
|¥-118.4 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 05:00, JPY, BoJ a réduit l’IPC de base moyen a/a, Réel: 2.0%, Prévision: 1.9%, Précédent: 2.0%
2025.09.24 05:00, JPY, IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a, Réel: 1.1%, Prévision: 1.3%, Précédent: 1.1%
2025.09.24 23:50, JPY, Indice des prix des services aux entreprises de la BoJ a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.6%
2025.09.24 23:50, JPY, Procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la BoJ
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, IPC de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 3.0%, Précédent: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, IPC de base de Tokyo a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 2.9%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, CPI s.a. m/m de Tokyo, Réel: -0.1%, Précédent: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Fonds Étrangers en Obligations, Réel: ¥817.2 B, Précédent: ¥1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Investissement étranger dans les bourses japonaises, Réel: ¥-1747.5 B, Précédent: ¥-2032.8 B
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Positions nettes non commerciales, Précédent: 61.4 K
2025.09.29 05:00, JPY, Indice coïncident, Prévision: 113.3, Précédent: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Indice avancé, Prévision: 105.9, Précédent: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Indice coïncident m/m, Précédent: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice de premier plan m/m, Précédent: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, Discours de Noguchi, membre du conseil d’administration de la BoJ
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.0%, Précédent: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes au Détail a/a, Prévision: -1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes des grands détaillants a/a, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Production Industrielle m/m, Prévision: -0.8%, Précédent: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Production Industrielle a/a, Prévision: 0.7%, Précédent: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Prévision de production industrielle 1 mois en avance m/m, Précédent: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Prévisions de production industrielle 2 mois à venir m/m, Précédent: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Résumé des appréciations de la BoJ
2025.09.30 05:00, JPY, Ordres de construction a/a, Prévision: 2.3%, Précédent: -19.0%
2025.09.30 05:00, JPY, Mises en Chantier a/a, Prévision: -5.7%, Précédent: -9.7%
2025.09.30 05:00, JPY, Mises en chantier annualisées de logements, Précédent: 0.712 M
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Large Tous les investissements de l’industrie, Prévision: 11.6%, Précédent: 11.5%
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Grandes perspectives manufacturières, Prévision: 12, Précédent: 12
2025.09.30 23:50, JPY, Indice BoJ Tankan Des grandes industries manufacturières, Prévision: 9, Précédent: 13
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Grandes perspectives non manufacturières, Prévision: 28, Précédent: 27
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan indice de grandes industries non-manufacturières, Prévision: 32, Précédent: 34
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan de l’ensemble la petite industrie Capex, Prévision: -2.9%, Précédent: -5.6%
2025.09.30 23:50, JPY, Perspectives de la BoJ Tankan dans le secteur de la petite industrie manufacturière, Prévision: -1, Précédent: -2
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Indice de la Petite Industrie Manufacturière, Prévision: 1, Précédent: 1
2025.09.30 23:50, JPY, Perspectives de la BoJ Tankan pour les petites entreprises non manufacturières, Prévision: 6, Précédent: 9
2025.09.30 23:50, JPY, Indice BoJ Tankan de petite industrie non-manufacturière, Prévision: 12, Précédent: 15
2025.10.01 00:30, JPY, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 49.4, Précédent: 49.7
2025.10.01 23:50, JPY, Base monétaire de la BoJ a/a, Prévision: -3.7%, Précédent: -4.1%
2025.10.01 23:50, JPY, Fonds Étrangers en Obligations, Précédent: ¥817.2 B
2025.10.01 23:50, JPY, Investissement étranger dans les bourses japonaises, Précédent: ¥-1747.5 B
2025.10.02 03:35, JPY, Vente aux enchères JGB de 10 ans, Précédent: 1.612%
2025.10.02 05:00, JPY, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Prévision: 34.6, Précédent: 34.9
2025.10.02 23:30, JPY, Taux de Chômage, Prévision: 2.4%, Précédent: 2.3%
2025.10.02 23:30, JPY, rapport emplois/candidats, Prévision: 1.20, Précédent: 1.22
2025.10.03 00:30, JPY, Services PMI de Markit, Prévision: 52.6, Précédent: 53.1
2025.10.03 00:30, JPY, Composite PMI de Markit, Précédent: 51.9
2025.10.03 19:30, JPY, CFTC JPY Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CFTC JPY Positions nettes non commerciales
|61.4 K
|16 sept. 2025
|91.6 K
|Hebdomadaire
|Vente aux enchères JGB de 10 ans
|1.612%
|1.462%
|Vente aux enchères JGB de 30 ans
|3.264%
|3.089%
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Consommation privée t/t
|0.4%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestriel
|Contribution des exportations nettes au PIB t/t
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestriel
|Investissement privé non résidentiel t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|1.3%
|Trimestriel
|PIB a/a
|2.2%
|2 Q 2025
|1.0%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Main-d’œuvre Gains en espèces a/a
|4.1%
|juil. 2025
|3.1%
|Mensuel
|Rémunération des heures supplémentaires a/a
|3.3%
|juil. 2025
|0.5%
|Mensuel
|Salaire réel a/a
|0.5%
|juil. 2025
|-0.8%
|Mensuel
|Taux de Chômage
|2.3%
|juil. 2025
|2.5%
|Mensuel
|rapport emplois/candidats
|1.22
|juil. 2025
|1.22
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BoJ a réduit l’IPC de base moyen a/a
|2.0%
|août 2025
|2.0%
|Mensuel
|CPI s.a. m/m
|0.1%
|août 2025
|0.1%
|Mensuel
|CPI s.a. m/m de Tokyo
|-0.1%
|sept. 2025
|0.1%
|Mensuel
|IPC a/a
|2.7%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|IPC de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a
|2.5%
|sept. 2025
|3.0%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|2.7%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|IPC de base de Tokyo a/a
|2.5%
|sept. 2025
|2.5%
|Mensuel
|IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a
|1.1%
|août 2025
|1.1%
|Mensuel
|IPC hors Alimentation et énergie a/a
|3.3%
|août 2025
|3.4%
|Mensuel
|Indice des prix des Marchandises
|2.7%
|août 2025
|2.5%
|Mensuel
|Indice des prix des Marchandises
|-0.2%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|Indice des prix des services aux entreprises de la BoJ a/a
|2.7%
|août 2025
|2.6%
|Mensuel
|Indice des prix du PIB a/a
|3.0%
|2 Q 2025
|3.0%
|Trimestriel
|Tokyo CPI a/a
|2.5%
|sept. 2025
|2.5%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Base monétaire de la BoJ a/a
|-4.1%
|août 2025
|-3.9%
|Mensuel
|BoJ L Masse Monétaire a/a
|1.9%
|août 2025
|1.6%
|Mensuel
|BoJ M2 Masse Monétaire a/a
|1.3%
|août 2025
|1.0%
|Mensuel
|BoJ M3 Masse Monétaire a/a
|0.8%
|août 2025
|0.6%
|Mensuel
|Indice des observateurs de l’économie pour les conditions actuelles
|46.7
|août 2025
|45.2
|Mensuel
|Indice des observateurs de l’économie pour les conditions futures
|47.5
|août 2025
|47.3
|Mensuel
|Réserves internationales
|$1324.2 B
|août 2025
|$1304.4 B
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|¥-242.5 B
|août 2025
|¥-118.4 B
|Mensuel
|Balance Commerciale Ajustée
|¥-150.1 B
|août 2025
|¥-292.8 B
|Mensuel
|Balance commerciale de Marchandises
|¥-189.4 B
|juil. 2025
|¥469.6 B
|Mensuel
|Compte Courant Ajusté
|¥1882.8 B
|juil. 2025
|¥2397.9 B
|Mensuel
|Compte Courant n.s.a
|¥2684.3 B
|juil. 2025
|¥1348.2 B
|Mensuel
|Exportations a/a
|-0.1%
|août 2025
|-2.6%
|Mensuel
|Importations a/a
|-5.2%
|août 2025
|-7.4%
|Mensuel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Fonds Étrangers en Obligations
|¥817.2 B
|20 sept. 2025
|¥1479.7 B
|Hebdomadaire
|Investissement étranger dans les bourses japonaises
|¥-1747.5 B
|20 sept. 2025
|¥-2032.8 B
|Hebdomadaire
|Prêt de la Banque BoJ a/a
|3.6%
|août 2025
|3.2%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BSI Grande Fabrication
|3.8
|3 Q 2025
|-4.8
|Trimestriel
|BoJ Tankan Grandes perspectives manufacturières
|12
|2 Q 2025
|12
|Trimestriel
|BoJ Tankan Grandes perspectives non manufacturières
|27
|2 Q 2025
|28
|Trimestriel
|BoJ Tankan Indice de la Petite Industrie Manufacturière
|1
|2 Q 2025
|2
|Trimestriel
|BoJ Tankan Large Tous les investissements de l’industrie
|11.5%
|2 Q 2025
|3.1%
|Trimestriel
|BoJ Tankan de l’ensemble la petite industrie Capex
|-5.6%
|2 Q 2025
|-10.0%
|Trimestriel
|BoJ Tankan indice de grandes industries non-manufacturières
|34
|2 Q 2025
|35
|Trimestriel
|Commandes de machines de base a/a
|4.9%
|juil. 2025
|7.6%
|Mensuel
|Commandes de machines de base m/m
|-4.6%
|juil. 2025
|3.0%
|Mensuel
|Commandes de machines-outils a/a
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|Composite PMI de Markit
|51.9
|août 2025
|51.5
|Mensuel
|Dépenses en immobilisations a/a
|7.6%
|2 Q 2025
|6.4%
|Trimestriel
|Fabrication de PMI de Markit
|49.7
|août 2025
|48.8
|Mensuel
|Indice BoJ Tankan Des grandes industries manufacturières
|13
|2 Q 2025
|12
|Trimestriel
|Indice BoJ Tankan de petite industrie non-manufacturière
|15
|2 Q 2025
|16
|Trimestriel
|Indice avancé
|105.9
|juil. 2025
|105.1
|Mensuel
|Indice coïncident
|113.3
|juil. 2025
|115.9
|Mensuel
|Indice coïncident m/m
|-2.6%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Indice d'Activité de l'ensemble de l'industrie
|1.3%
|juil. 2020
|6.8%
|Mensuel
|Indice de premier plan m/m
|0.8%
|juil. 2025
|0.6%
|Mensuel
|Indice d’activité de l’industrie tertiaire m/m
|0.5%
|juil. 2025
|0.5%
|Mensuel
|Ordres de construction a/a
|-19.0%
|juil. 2025
|22.5%
|Mensuel
|Perspectives de la BoJ Tankan dans le secteur de la petite industrie manufacturière
|-2
|2 Q 2025
|-1
|Trimestriel
|Perspectives de la BoJ Tankan pour les petites entreprises non manufacturières
|9
|2 Q 2025
|9
|Trimestriel
|Production Industrielle a/a
|-0.4%
|juil. 2025
|-0.9%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|-1.2%
|juil. 2025
|-1.6%
|Mensuel
|Prévision de production industrielle 1 mois en avance m/m
|2.8%
|août 2025
|1.8%
|Mensuel
|Prévisions de production industrielle 2 mois à venir m/m
|-0.3%
|sept. 2025
|0.8%
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|53.1
|août 2025
|53.6
|Mensuel
|Taux de Capacité d'Utilisation
|-1.1%
|juil. 2025
|-1.8%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dépenses des ménages a/a
|1.4%
|juil. 2025
|1.3%
|Mensuel
|Dépenses des ménages m/m
|1.7%
|juil. 2025
|-5.2%
|Mensuel
|Indice de Confiance des consommateurs (CCI)
|34.9
|août 2025
|33.7
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|0.3%
|juil. 2025
|1.9%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|-1.6%
|juil. 2025
|0.9%
|Mensuel
|Ventes des grands détaillants a/a
|0.4%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Mises en Chantier a/a
|-9.7%
|juil. 2025
|-15.6%
|Mensuel
|Mises en chantier annualisées de logements
|0.712 M
|juil. 2025
|0.647 M
|Mensuel