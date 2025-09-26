Calendrier économique
Markit Brésil Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Bas
|47.7
|50.6
|
48.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|48.3
|
47.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
IHS Markit Ltd est un fournisseur mondial d’informations, d’analyses et de solutions capitales pour des industries et des marchés clés qui stimulent les économies du monde entier. Il vise à fournir des informations, des analyses et des solutions financières et commerciales aux entreprises qui contractent leurs services et gouvernements, en améliorant l’efficacité opérationnelle et en fournissant des solutions qui mènent à des décisions éclairées et fiables.
IHS Markit publie un indice mondial d’enquête de conjoncture appelé Purchasing Managers Index (PMI®). PMI est une moyenne pondérée calculée sur la base des données statistiques des nouvelles commandes, de la production, de l’emploi, des délais de livraison des fournisseurs et des stocks d’intrants.
IHS Markit est actuellement l’un des fournisseurs d’indices les plus crédibles au monde, utilisé comme référence par les banques centrales, les marchés financiers et les décideurs commerciaux, principalement en raison de leurs indicateurs mensuels des tendances économiques mis à jour et qui sont précis et généralement uniques.
L’enquête mensuelle IHS Markit Brazil PMI – Industrial Sector est compilée à l’aide des informations obtenues à partir des réponses au questionnaire envoyées aux directeurs des achats d’environ 400 entreprises du secteur industriel. La recherche est consolidée par secteur et par le nombre d’employés dans les entreprises, en fonction de leurs contributions au PIB.
Les réponses recueillies sont comparées au mois précédent et les résultats vont de 0 à 100. Cet indice traduit les conditions du secteur industriel; une lecture supérieure à 50 indique une croissance et peut avoir un impact positif sur le prix du réal brésilien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Brésil Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
