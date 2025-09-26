L’activité économique non manufacturière de l’ISM est l’un des quatre indicateurs diffus sur la base desquels l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit l’évolution de l’activité économique dans le secteur des services aux États-Unis.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment si l’activité économique a baissé, crû ou non changé au cours du dernier mois. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice d’activité des entreprises non manufacturières traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. La croissance de l’indice indique une amélioration des conditions économiques et financières, ainsi qu’une hausse de la production de services. Le secteur des services contribue beaucoup au PIB du pays, de sorte que la croissance de l’activité des entreprises peut être interprétée comme un indicateur de premier plan de la croissance du PIB et de l’expansion de l’économie.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs: