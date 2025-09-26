CalendrierSections

ISM États-Unis activité économique non manufacturière (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Institute de Gestion des Approvisionnement (Institute for Supply Management)
Secteur
Affaires
Bas N/D 54.7
52.6
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’activité économique non manufacturière de l’ISM est l’un des quatre indicateurs diffus sur la base desquels l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit l’évolution de l’activité économique dans le secteur des services aux États-Unis.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment si l’activité économique a baissé, crû ou non changé au cours du dernier mois. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice d’activité des entreprises non manufacturières traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. La croissance de l’indice indique une amélioration des conditions économiques et financières, ainsi qu’une hausse de la production de services. Le secteur des services contribue beaucoup au PIB du pays, de sorte que la croissance de l’activité des entreprises peut être interprétée comme un indicateur de premier plan de la croissance du PIB et de l’expansion de l’économie.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM États-Unis activité économique non manufacturière (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
54.7
52.6
juil. 2025
52.6
53.5
54.2
juin 2025
54.2
51.7
50.0
mai 2025
50.0
55.2
53.7
avr. 2025
53.7
55.3
55.9
mars 2025
55.9
55.4
54.4
févr. 2025
54.4
55.4
54.5
janv. 2025
54.5
55.4
58.0
déc. 2024
58.2
55.0
53.7
nov. 2024
53.7
55.0
57.2
oct. 2024
57.2
54.8
59.9
sept. 2024
59.9
55.3
53.3
août 2024
53.3
55.6
54.5
juil. 2024
54.5
53.5
49.6
juin 2024
49.6
60.1
61.2
mai 2024
61.2
53.8
50.9
avr. 2024
50.9
56.9
57.4
mars 2024
57.4
56.7
57.2
févr. 2024
57.2
56.6
55.8
janv. 2024
55.8
57.1
55.8
déc. 2023
56.6
56.5
55.1
nov. 2023
55.1
56.7
54.1
oct. 2023
54.1
56.5
58.8
sept. 2023
58.8
57.2
57.3
août 2023
57.3
54.9
57.1
juil. 2023
57.1
57.2
59.2
juin 2023
59.2
60.0
51.5
mai 2023
51.5
58.1
52.0
avr. 2023
52.0
58.6
55.4
mars 2023
55.4
58.7
56.3
févr. 2023
56.3
58.5
60.4
janv. 2023
60.4
58.3
53.5
déc. 2022
54.7
58.4
64.7
nov. 2022
64.7
58.2
55.7
oct. 2022
55.7
58.8
59.1
sept. 2022
59.1
59.5
60.9
août 2022
60.9
60.7
59.9
juil. 2022
59.9
62.1
56.1
juin 2022
56.1
63.2
54.5
mai 2022
54.5
64.1
59.1
avr. 2022
59.1
64.8
55.5
mars 2022
55.5
65.5
55.1
févr. 2022
55.1
66.2
59.9
janv. 2022
59.9
65.9
68.3
déc. 2021
67.6
64.8
74.6
nov. 2021
74.6
63.9
69.8
oct. 2021
69.8
62.9
62.3
sept. 2021
62.3
62.6
60.1
août 2021
60.1
62.3
67.0
juil. 2021
67.0
61.8
60.4
