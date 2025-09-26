L’indice Markit des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier espagnol est un rapport macroéconomique qui illustre l’activité économique dans le secteur manufacturier espagnol sur la base des informations reçues d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats des plus grandes entreprises. L’indice est préparé par Markit Economics. Le calcul de l’indice implique l’évaluation des caractéristiques correspondantes : les répondants déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les réponses sont évaluées en tenant compte de l’importance des entreprises interrogées.

Contrairement aux indices gouvernementaux, l’indice PMI manufacturier est publié au début du mois et démontre l’état de l’économie nationale et les évolutions similaires à Tankan au Japon ou à l’ ISM aux États-Unis.

Le PMI espagnol est calculé par Markit Economics en partenariat avec l’association espagnole des professionnels des achats, de la passation de marchés et des achats (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).

Le questionnaire couvre un certain nombre de paramètres, notamment les nouvelles commandes, les performances, les prix, les stocks et l’emploi. Les plus importants d’entre eux sont les nouvelles commandes reçues et l’intensité de la production, tandis que leur part combinée est supérieure à 50%.

Nouvelles commandes reçues des clients

Intensité de la production (vitesse et niveau)

Livraisons fournisseurs (rapides ou lentes)

Inventaires de l’entreprise

Taux d’emploi des entreprises

Inventaires des clients (évaluation approximative des stocks par les clients de l’entreprise)

Prix que l’entreprise paie pour les produits et services

Carnets de commandes (hausse ou baisse)

Nouvelles commandes à l’exportation (nombre de commandes à exporter)

Importation (volume de matériaux importés).

Paramètres

L’indice est désaisonnalisé Les indications supérieures à 50 indiquent une croissance du secteur manufacturier et peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro. Des valeurs plus faibles peuvent indiquer une baisse possible de l’activité économique. Des indications inférieures à 42 peuvent être une indication d’une récession possible.

L’Indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier est l’un des principaux indicateurs du développement économique et un indicateur de premier plan d’une éventuelle récession ou croissance économique. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à savoir quand les conditions du marché changent, car ils travaillent à court terme et peuvent suivre les tendances par rapport à l’évolution des conditions économiques. La croissance de l’indice PMI manufacturier peut démontrer des conditions favorables sur le marché actuel et peut donc être considérée comme positive pour l’euro.

Dernières valeurs: