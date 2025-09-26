Calendrier économique
Markit Espagne Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|54.3
|51.8
|
51.9
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|54.6
|
54.3
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice Markit des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier espagnol est un rapport macroéconomique qui illustre l’activité économique dans le secteur manufacturier espagnol sur la base des informations reçues d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats des plus grandes entreprises. L’indice est préparé par Markit Economics. Le calcul de l’indice implique l’évaluation des caractéristiques correspondantes : les répondants déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les réponses sont évaluées en tenant compte de l’importance des entreprises interrogées.
Contrairement aux indices gouvernementaux, l’indice PMI manufacturier est publié au début du mois et démontre l’état de l’économie nationale et les évolutions similaires à Tankan au Japon ou à l’ ISM aux États-Unis.
Le PMI espagnol est calculé par Markit Economics en partenariat avec l’association espagnole des professionnels des achats, de la passation de marchés et des achats (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).
Le questionnaire couvre un certain nombre de paramètres, notamment les nouvelles commandes, les performances, les prix, les stocks et l’emploi. Les plus importants d’entre eux sont les nouvelles commandes reçues et l’intensité de la production, tandis que leur part combinée est supérieure à 50%.Paramètres
- Nouvelles commandes reçues des clients
- Intensité de la production (vitesse et niveau)
- Livraisons fournisseurs (rapides ou lentes)
- Inventaires de l’entreprise
- Taux d’emploi des entreprises
- Inventaires des clients (évaluation approximative des stocks par les clients de l’entreprise)
- Prix que l’entreprise paie pour les produits et services
- Carnets de commandes (hausse ou baisse)
- Nouvelles commandes à l’exportation (nombre de commandes à exporter)
- Importation (volume de matériaux importés).
L’indice est désaisonnalisé Les indications supérieures à 50 indiquent une croissance du secteur manufacturier et peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro. Des valeurs plus faibles peuvent indiquer une baisse possible de l’activité économique. Des indications inférieures à 42 peuvent être une indication d’une récession possible.
L’Indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier est l’un des principaux indicateurs du développement économique et un indicateur de premier plan d’une éventuelle récession ou croissance économique. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à savoir quand les conditions du marché changent, car ils travaillent à court terme et peuvent suivre les tendances par rapport à l’évolution des conditions économiques. La croissance de l’indice PMI manufacturier peut démontrer des conditions favorables sur le marché actuel et peut donc être considérée comme positive pour l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Espagne Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
