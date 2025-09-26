La variation du taux d’utilisation des raffineries de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) traduit l’utilisation des unités de distillation du pétrole brut atmosphérique. Il est calculé en divisant l’apport brut à ces unités par la dernière capacité exploitable communiquée. La capacité d’exploitation totale comprend toutes les raffineries qui sont en exploitation, ainsi que celles qui ne sont pas en service au moment du rapport, mais qui peuvent être mises en service dans 30 jours.

Les données pour le calcul de l’indice sont recueillies à partir du rapport hebdomadaire sur l’état du pétrole (WPSR). Le rapport hebdomadaire est effectué à l’aide d’une méthode de coupure, dans laquelle les entreprises sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction des quantités indiquées dans les rapports précédents. Les entreprises sont sélectionnées de manière à ce que l’échantillon total couvre environ 90% de la quantité totale d’huile raffinée. Les entreprises déclarent les données par fax ou par Internet à l’aide d’un transfert de fichiers sécurisé. Les données recueillies sont traitées automatiquement.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

Une hausse du taux d’utilisation traduit des tendances positives dans le secteur du raffinage du pétrole, mais l’indicateur lui-même a rarement un impact notable sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs: