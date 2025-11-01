Calendrier économique
Salaires aux États-Unis t/t (United States Employment Wages q/q)
|Bas
|N/D
|0.9%
|
1.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les salaires t/t indiquent les variations des salaires de base des salariés américains au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. L’indicateur ne comprend pas les paiements supplémentaires. L’indice est calculé sur la base d’enquêtes auprès des employeurs au cours du dernier mois de chaque trimestre.
L’indice ne comprend pas les salaires des salariés du gouvernement fédéral, du personnel militaire, des salariés des entreprises agricoles, des bénévoles et autres travailleurs non rémunérés, des salariés des ménages privés et des travailleurs autonomes. L’indice est calculé séparément pour différents secteurs (la classification NAICS est utilisée).
Avec les, prestations d’emploi,cet indicateur est compris dans le calcul de l’indicedu coût de l’emploi. Les données sont recueillies à partir d’un sondage auprès des employeurs. Les éléments suivantes des salaires sont prises en compte :
- Une partie obligatoire du salaire, y compris la commission, les primes alimentaires, la rémunération à la pièce
- Indemnités de cherté de la vie
- Primes de tâches dangereuses
- Paiements de revenus différés
- Autres primes
Les salaires de base ne comprennent pas les paiements uniques, la nourriture ou le logement gratuits ou partiellement gratuits, les paiements effectués par des tiers, le paiement sur appel.
En général, la croissance des salaires entraîne une hausse des prix finaux des produits fabriqués dans le pays et peut donc affecter l’inflation. La croissance de l’inflation, à son tour, est considérée comme positive pour les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaires aux États-Unis t/t (United States Employment Wages q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress