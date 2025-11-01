Les salaires t/t indiquent les variations des salaires de base des salariés américains au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. L’indicateur ne comprend pas les paiements supplémentaires. L’indice est calculé sur la base d’enquêtes auprès des employeurs au cours du dernier mois de chaque trimestre.

L’indice ne comprend pas les salaires des salariés du gouvernement fédéral, du personnel militaire, des salariés des entreprises agricoles, des bénévoles et autres travailleurs non rémunérés, des salariés des ménages privés et des travailleurs autonomes. L’indice est calculé séparément pour différents secteurs (la classification NAICS est utilisée).

Avec les, prestations d’emploi,cet indicateur est compris dans le calcul de l’indicedu coût de l’emploi. Les données sont recueillies à partir d’un sondage auprès des employeurs. Les éléments suivantes des salaires sont prises en compte :

Une partie obligatoire du salaire, y compris la commission, les primes alimentaires, la rémunération à la pièce

Indemnités de cherté de la vie

Primes de tâches dangereuses

Paiements de revenus différés

Autres primes

Les salaires de base ne comprennent pas les paiements uniques, la nourriture ou le logement gratuits ou partiellement gratuits, les paiements effectués par des tiers, le paiement sur appel.

En général, la croissance des salaires entraîne une hausse des prix finaux des produits fabriqués dans le pays et peut donc affecter l’inflation. La croissance de l’inflation, à son tour, est considérée comme positive pour les cours du dollar.

