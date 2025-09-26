Calendrier économique
EIA États-Unis Variation des stocks d’essence (EIA United States Gasoline Stocks Change)
|Bas
|-1.081 M
|-2.241 M
|
-2.347 M
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.024 M
|
-1.081 M
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’évolution des stocks d’essence de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) montre si les stocks d’essence dans les entrepôts américains ont crû ou baissé au cours de la semaine dernière.
L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.
L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.
Les variations des stocks d’essence marquent la demande de pétrole brut à court terme. La demande d’essence est un indicateur variable selon les variations saisonnières. Par exemple, la consommation d’essence croît en été, car les gens commencent à voyager en voiture, de sorte que les stocks baissent. une variation dans la production d’essence aux États-Unis provoque rarement une volatilité des prix du carburant. Les analystes interprètent généralement les chiffres avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deEIA États-Unis Variation des stocks d’essence (EIA United States Gasoline Stocks Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
