L’indice suédois Silf/Swedbank des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est un indicateur des cycles économiques de l’économie suédoise, calculé par Swedbank en coopération avec Silf, sur la base d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats travaillant dans les entreprises manufacturières. L’indice permet une évaluation rapide de l’état de l’économie du pays. Il est publié le premier jour ouvré de chaque mois, à 08h30.

Chaque mois, un questionnaire est envoyé à environ 200 directeurs des achats salariés dans le secteur manufacturier. Les managers sont invités à évaluer l’état d’une activité spécifique dans leur entreprise : si elle a crû,baissé ou non. Les personnes interrogées évaluent les commandes, la production, l’emploi, les délais de livraison et les stocks dans les entrepôts.

La valeur de l’indice est calculée comme la somme du pourcentage de personnes interrogées déclarant une hausse et de la moitié des réponses signalant aucune variation Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Ils sont parmi les premiers à remarquer des variations. Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation, et il est donc populaire auprès des analystes. La croissance de l’indice PMI suédois est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours SEK.

Dernières valeurs: