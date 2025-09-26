Calendrier économique
taux de participation aux États-Unis (United States Participation Rate)
|Moyen
|62.3%
|62.3%
|
62.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|62.2%
|
62.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux d’activité est le pourcentage du nombre total de personnes en âge de travailler (16 ans et plus) qui ont un emploi ou qui sont activement à la recherche d’un emploi, par rapport à la population totale du groupe d’âge correspondant.
L’indicateur est considéré comme une mesure de la partie active de l’ensemble de la main-d’œuvre du pays. Par exemple, de nombreuses personnes peuvent se décourager dans des conditions de récession économique et cesser de chercher un emploi. Ainsi,ces individus sont exclus de la population économiquement active. Les statistiques confirment cette logique : pendant la récession, la part de la population économiquement active est sensiblement réduite. En outre, la population économiquement active ne comprend pas les étudiants, les femmes au foyer, les prisonniers et les retraités.
L’indicateur est généralement analysé avec le taux, de chômage,car les personnes classées comme chômeurs peuvent ne pas être des participants actifs au marché de l'emploi. D’autre part, les chômeurs peuvent avoir un revenu et participer aux processus économiques. Cette catégorie peut comprendre les retraités qui dépensent leurs économies ou les étudiants qui essaient d’acquérir de l’expérience pour entrer sur le marché de l'emploi plus tard.
La proportion de la population économiquement active peut être réduite en raison de variations sociales et structurelles, et pas seulement de la santé économique globale. Par exemple, la hausse du taux de natalité entraîne une baisse du nombre de femmes actives.
L’interprétation parallèle de la part de la population économiquement active et du taux de chômage permet de mieux comprendre les tendances générales de l’emploi dans l’économie.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible detaux de participation aux États-Unis (United States Participation Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
