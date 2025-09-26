CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

prévisions de l’Union Européenne en matière de prix à la consommation (European Union Consumer Price Expectations)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Commission Européenne (European Commission)
Secteur
Consommateur
Haut 25.9 33.1
25.1
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
18.9
25.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Depuis mai 2003, la Commission Européenne a recueilli des informations quantitatives directes sur les perceptions et les anticipations d’inflation des consommateurs dans la zone euro, l’Union Européenne (UE) et les pays candidats à l’adhésion par le biais de son enquête auprès des consommateurs. Il s’agit de l’opinion des consommateurs sur l’inflation, qui est pertinente non seulement à des fins politiques, mais aussi parce que les valeurs d’inflation possibles deviennent disponibles plus tôt et parce qu’elles fournissent des informations sur les prévisions des agents économiques. L’indice normal des prix à la consommation ne mesure que l’inflation actuelle, et non les inflations futures. Alors que les données d’estimations subjectives de plus de 40 000 consommateurs sélectionnés au hasard sont biaisées conformément à l’éducation, de l’âge,du revenu, de la région et du sexe, cette erreur peut dans une certaine mesure être corrigée mathématiquement, ce qui rend les données d’enquête indispensables à la surveillance économique dans l’UE et au suivi des perspectives économiques de l’Union économique et monétaire et du développement économique des pays candidats. Elles sont utilisées pour les prévisions économiques semestrielles et pour l’analyse des évolutions cycliques (par exemple, l’identification des points de retournement) et par plusieurs services de la Commission, dont la BCE et l’OCDE.

Les enquêtes sont recueillies au cours de la première moitié du mois et publiées le dernier jour du mois. Les réponses possibles se limitent à 6 réponses à des questions sur l’évolution actuelle et attendue des prix : forte, modérée ou légèrement en hausse, stable, en baisse ou ne sait pas.

L’impact des chiffres publiés dépend fortement du climat économique actuel. Une inflation trop élevée pourrait inciter la BCE à relever les taux d’intérêt, ce qui pourrait entraîner une hausse de la monnaie. En période de difficultés économiques, cependant, la hausse de l’inflation pourrait aggraver encore une récession, ce qui ferait baisser la monnaie.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deprévisions de l’Union Européenne en matière de prix à la consommation (European Union Consumer Price Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
25.9
33.1
25.1
juil. 2025
25.1
18.0
21.3
juin 2025
21.2
17.0
23.6
mai 2025
23.6
34.2
29.4
avr. 2025
29.6
26.4
24.5
mars 2025
24.4
24.2
21.4
févr. 2025
21.1
21.2
20.2
janv. 2025
20.2
17.8
21.2
déc. 2024
21.0
15.7
17.8
nov. 2024
17.7
12.1
13.5
oct. 2024
13.3
11.7
11.0
sept. 2024
10.9
11.9
11.3
août 2024
11.3
12.2
11.3
juil. 2024
11.2
14.4
13.1
juin 2024
13.1
16.1
12.5
mai 2024
12.5
10.3
11.6
avr. 2024
11.6
8.2
12.3
mars 2024
12.3
15.3
15.4
févr. 2024
15.5
14.7
12.0
janv. 2024
11.9
15.0
10.5
déc. 2023
10.5
18.0
9.3
nov. 2023
9.3
16.8
11.3
oct. 2023
11.4
14.2
12.0
sept. 2023
12.0
10.4
9.1
août 2023
9.0
8.6
4.9
juil. 2023
4.8
9.8
6.0
juin 2023
6.1
11.6
12.1
mai 2023
12.2
11.9
15.0
avr. 2023
15.1
12.4
18.8
mars 2023
18.9
13.2
17.7
févr. 2023
17.7
17.4
17.8
janv. 2023
17.7
24.5
23.2
déc. 2022
23.7
30.4
29.9
nov. 2022
30.1
34.6
37.3
oct. 2022
37.4
36.9
41.2
sept. 2022
41.3
39.0
37.0
août 2022
36.8
43.8
42.7
juil. 2022
42.8
45.4
42.6
juin 2022
42.6
49.5
45.5
mai 2022
45.6
57.0
50.0
avr. 2022
50.0
66.7
62.9
mars 2022
59.8
39.1
37.7
févr. 2022
37.7
35.0
38.4
janv. 2022
38.4
33.2
36.6
déc. 2021
36.6
42.3
39.3
nov. 2021
39.3
40.3
40.0
oct. 2021
40.0
31.8
33.1
sept. 2021
33.1
31.8
31.1
août 2021
31.1
33.8
30.0
juil. 2021
30.0
27.3
27.1
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration