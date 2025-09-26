Depuis mai 2003, la Commission Européenne a recueilli des informations quantitatives directes sur les perceptions et les anticipations d’inflation des consommateurs dans la zone euro, l’Union Européenne (UE) et les pays candidats à l’adhésion par le biais de son enquête auprès des consommateurs. Il s’agit de l’opinion des consommateurs sur l’inflation, qui est pertinente non seulement à des fins politiques, mais aussi parce que les valeurs d’inflation possibles deviennent disponibles plus tôt et parce qu’elles fournissent des informations sur les prévisions des agents économiques. L’indice normal des prix à la consommation ne mesure que l’inflation actuelle, et non les inflations futures. Alors que les données d’estimations subjectives de plus de 40 000 consommateurs sélectionnés au hasard sont biaisées conformément à l’éducation, de l’âge,du revenu, de la région et du sexe, cette erreur peut dans une certaine mesure être corrigée mathématiquement, ce qui rend les données d’enquête indispensables à la surveillance économique dans l’UE et au suivi des perspectives économiques de l’Union économique et monétaire et du développement économique des pays candidats. Elles sont utilisées pour les prévisions économiques semestrielles et pour l’analyse des évolutions cycliques (par exemple, l’identification des points de retournement) et par plusieurs services de la Commission, dont la BCE et l’OCDE.

Les enquêtes sont recueillies au cours de la première moitié du mois et publiées le dernier jour du mois. Les réponses possibles se limitent à 6 réponses à des questions sur l’évolution actuelle et attendue des prix : forte, modérée ou légèrement en hausse, stable, en baisse ou ne sait pas.

L’impact des chiffres publiés dépend fortement du climat économique actuel. Une inflation trop élevée pourrait inciter la BCE à relever les taux d’intérêt, ce qui pourrait entraîner une hausse de la monnaie. En période de difficultés économiques, cependant, la hausse de l’inflation pourrait aggraver encore une récession, ce qui ferait baisser la monnaie.

Dernières valeurs: