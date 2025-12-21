Economic Calendar

CalendarSections
This is an indispensable tool for fundamental analysis of financial markets based on economic news. More than 900 indexes of the world's largest economies are based on real-time data collected from public sources.
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.21 23:00, EUR, Trade Balance, Actual: €​-4.693 B, Forecast: €​-5.562 B, Previous: €​-6.001 B
2025.12.22 07:00, NOK, Unemployment Rate, Actual: 4.5%, Forecast: 4.8%, Previous: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, CPI y/y, Actual: 1.2%, Forecast: 1.3%, Previous: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI m/m, Actual: 1.0%, Forecast: 0.0%, Previous: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI y/y, Actual: -0.2%, Forecast: 0.2%, Previous: 0.1%
2025.12.22 11:00, BRL, FGV Consumer Confidence, Forecast: 8.2, Previous: 1.3
2025.12.22 11:30, BRL, BCB Focus Market Report
2025.12.22 12:00, MXN, Economic Activity m/m, Actual: 1.0%, Forecast: 0.1%, Previous: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, Economic Activity n.s.a. y/y, Actual: 1.7%, Forecast: -0.4%, Previous: 0.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI m/m, Actual: 0.9%, Forecast: 0.5%, Previous: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI y/y, Actual: 6.1%, Forecast: 4.8%, Previous: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI m/m, Actual: 0.3%, Forecast: -0.1%, Previous: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI y/y, Actual: 6.4%, Forecast: 1.8%, Previous: 5.8%
2025.12.22 16:30, USD, 3-Month Bill Auction, Actual: 3.560%, Previous: 3.560%
2025.12.22 16:30, USD, 6-Month Bill Auction, Actual: 3.485%, Previous: 3.495%
2025.12.22 18:00, USD, 2-Year Note Auction, Actual: 3.499%, Previous: 3.489%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y, Actual: 2.2%, Forecast: 2.5%, Previous: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ Weighted Median Core CPI y/y, Actual: 1.3%, Forecast: 1.8%, Previous: 1.5%
2025.12.23 05:00, SGD, CPI y/y, Actual: 1.2%, Forecast: 0.9%, Previous: 1.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Import Price Index m/m, Actual: 0.5%, Forecast: 0.7%, Previous: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Import Price Index y/y, Actual: -1.9%, Forecast: -2.8%, Previous: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, Export Price Index m/m, Actual: 0.2%, Forecast: -0.1%, Previous: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Export Price Index y/y, Actual: 0.3%, Forecast: 0.0%, Previous: 0.5%
2025.12.23 07:00, NOK, General Public Domestic Loan Debt y/y, Actual: 3.9%, Forecast: 3.9%, Previous: 3.9%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI m/m, Actual: 1.2%, Forecast: -0.1%, Previous: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI y/y, Actual: -1.4%, Forecast: -1.1%, Previous: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, GDP q/q, Actual: 0.6%, Forecast: 0.6%, Previous: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, GDP y/y, Actual: 2.8%, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, PPI y/y, Actual: -2.5%, Forecast: -1.5%, Previous: 0.7%
2025.12.23 09:00, EUR, Trade Balance Non-EU, Actual: €​6.918 B, Previous: €​5.466 B
2025.12.23 12:00, BRL, Mid-Month CPI m/m, Actual: 0.25%, Forecast: 0.39%, Previous: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, Mid-Month CPI y/y, Actual: 4.41%, Forecast: 4.64%, Previous: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, First Half-Month CPI m/m, Actual: 0.17%, Forecast: 0.26%, Previous: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, First Half-Month Core CPI m/m, Actual: 0.31%, Forecast: 0.19%, Previous: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Trade Balance n.s.a., Actual: $​0.663 B, Forecast: $​-1.435 B, Previous: $​0.606 B
2025.12.23 12:00, MXN, Trade Balance
2025.12.23 13:30, CAD, GDP m/m, Actual: -0.3%, Forecast: 0.0%, Previous: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, GDP y/y, Actual: 0.4%, Forecast: 0.6%, Previous: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, GDP q/q, Actual: 4.3%, Previous: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, GDP Price Index q/q, Actual: 3.8%, Previous: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Core PCE Price Index q/q, Actual: 2.9%, Previous: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, PCE Price Index q/q, Actual: 2.8%, Previous: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Real PCE q/q, Actual: 3.5%, Previous: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, Corporate Profits q/q, Actual: 4.4%, Forecast: 0.3%, Previous: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, GDP Sales q/q, Actual: 4.6%, Previous: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, Durable Goods Orders m/m, Actual: -2.2%, Forecast: 1.2%, Previous: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Core Durable Goods Orders m/m, Actual: 0.2%, Forecast: 0.2%, Previous: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Durable Goods Orders excl. Defense m/m, Actual: -1.5%, Forecast: 0.9%, Previous: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m, Actual: 0.5%, Forecast: -0.2%, Previous: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m, Actual: 0.7%, Forecast: 1.1%, Previous: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, Fed Industrial Production m/m, Actual: 0.1%, Forecast: 0.0%, Previous: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, Fed Capacity Utilization Rate, Actual: 76.0%, Forecast: 76.0%, Previous: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, Fed Manufacturing Production m/m, Actual: 0.0%, Forecast: -0.3%, Previous: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Fed Industrial Production y/y, Actual: -0.1%, Forecast: 1.0%, Previous: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, CB Consumer Confidence Index, Actual: 89.1, Forecast: 83.4, Previous: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, Richmond Fed Services Revenues
2025.12.23 16:30, USD, 52-Week Bill Auction, Actual: 3.380%, Previous: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, 5-Year Note Auction, Actual: 3.747%, Previous: 3.562%
2025.12.23 21:00, KRW, Consumer Confidence, Actual: 109.9, Forecast: 108.4, Previous: 112.4
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ Corporate Services Price Index y/y, Actual: 2.7%, Forecast: 2.9%, Previous: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
2025.12.24 00:00, BRL, Christmas Eve
2025.12.24 00:00, SEK, Christmas Eve
2025.12.24 01:00, CNY, PBC New Loans, Forecast: ¥​-0.050 T, Previous: ¥​-0.020 T
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2 Money Stock y/y, Forecast: 8.1%, Previous: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC Outstanding Loan Growth y/y, Forecast: 6.4%, Previous: 6.5%
2025.12.24 05:00, JPY, Coincident Index
2025.12.24 05:00, JPY, Leading Index
2025.12.24 05:00, JPY, Coincident Index m/m
2025.12.24 05:00, JPY, Leading Index m/m
2025.12.24 10:30, INR, RBI M3 Money Supply y/y
2025.12.24 12:00, MXN, Unemployment Rate, Forecast: 2.6%, Previous: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Unemployment Rate n.s.a., Forecast: 2.6%, Previous: 2.6%
2025.12.24 13:30, USD, Initial Jobless Claims, Forecast: 227 K, Previous: 224 K
2025.12.24 13:30, USD, Continuing Jobless Claims, Forecast: 1.844 M, Previous: 1.897 M
2025.12.24 13:30, USD, Initial Jobless Claims 4-Week Average, Forecast: 220.796 K, Previous: 217.500 K
2025.12.24 15:00, USD, 4-Week Bill Auction, Previous: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, 8-Week Bill Auction, Previous: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, EIA Crude Oil Stocks Change, Forecast: -1.190 M, Previous: -1.274 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil Stocks Change, Forecast: 0.067 M, Previous: -0.742 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Crude Oil Imports Change, Forecast: 0.548 M, Previous: -0.719 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Distillate Fuel Production Change, Forecast: 0.321 M, Previous: -0.228 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Distillates Stocks Change, Forecast: 0.652 M, Previous: 1.712 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Gasoline Production Change, Forecast: -0.145 M, Previous: 0.033 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Heating Oil Stocks Change, Forecast: -0.051 M, Previous: 0.267 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Gasoline Stocks Change, Forecast: 1.959 M, Previous: 4.808 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change, Previous: 0.128 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA Refinery Utilization Rate Change, Previous: 0.3%
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance, Forecast: $​-0.659 B, Previous: $​-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance, Fiscal Year, Forecast: $​-14.599 B, Previous: $​-16.091 B
2025.12.24 16:30, USD, 7-Year Note Auction, Previous: 3.781%
2025.12.24 23:50, JPY, Foreign Bond Investment, Previous: ¥​356.4 B
2025.12.24 23:50, JPY, Foreign Investment in Japan Stocks, Previous: ¥​528.3 B
2025.12.25 00:00, AUD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, BRL, Christmas Day
2025.12.25 00:00, CAD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, HKD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, INR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, KRW, Christmas Day
2025.12.25 00:00, MXN, Christmas Day
2025.12.25 00:00, NZD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, NOK, Christmas Day
2025.12.25 00:00, SGD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, ZAR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, SEK, Christmas Day
2025.12.25 00:00, CHF, Christmas Day
2025.12.25 00:00, GBP, Christmas Day
2025.12.25 00:00, USD, Christmas Day
2025.12.25 05:00, JPY, Construction Orders y/y, Forecast: 10.6%, Previous: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Housing Starts y/y, Forecast: 8.9%, Previous: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Annualized Housing Starts, Previous: 0.803 M
2025.12.25 15:30, USD, EIA Natural Gas Storage Change, Forecast: -226 B, Previous: -167 B
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI y/y, Forecast: 1.7%, Previous: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y, Forecast: 3.2%, Previous: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI y/y, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Unemployment Rate, Forecast: 2.4%, Previous: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI s.a. m/m, Previous: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Jobs to Applicants Ratio, Forecast: 1.18, Previous: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Retail Sales m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Retail Sales y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Large Retailer's Sales y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, EUR, Saint Stephen's Day
2025.12.26 00:00, HKD, The First Weekday After Christmas Day
2025.12.26 00:00, EUR, Saint Stephen's Day
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, ZAR, Day of Goodwill
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CHF, Saint Stephen's Day
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.26 11:30, INR, Bank Loan Growth y/y, Forecast: 11.7%, Previous: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Deposit Growth y/y, Forecast: 10.1%, Previous: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Foreign Exchange Reserves, Forecast: $​702.918 B, Previous: $​688.949 B
2025.12.26 17:30, BRL, Foreign Exchange Flows
2025.12.26 18:00, USD, Baker Hughes US Oil Rig Count, Previous: 406
2025.12.26 18:00, USD, Baker Hughes US Total Rig Count, Previous: 542
2025.12.27 01:30, CNY, Industrial Profit YTD y/y, Previous: 1.9%
2025.12.28 23:50, JPY, BoJ Summary of Opinions
2025.12.29 07:00, NOK, Retail Sales m/m, Forecast: 0.0%, Previous: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Retail Sales y/y, Forecast: 3.9%, Previous: 3.3%
2025.12.29 07:00, SEK, Goods Trade Balance, Forecast: Kr​0.0 B, Previous: Kr​1.5 B
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI m/m, Forecast: 0.2%, Previous: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI y/y, Forecast: 1.9%, Previous: 1.8%
2025.12.29 08:30, HKD, Exports y/y, Forecast: 15.5%, Previous: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Imports y/y, Forecast: 16.2%, Previous: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Trade Balance, Forecast: HK$​-33.725 B, Previous: HK$​-39.900 B
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Inflation Index m/m, Forecast: 0.62%, Previous: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focus Market Report
2025.12.29 13:50, EUR, 3-Month BTF Auction, Previous: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, 6-Month BTF Auction, Previous: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, 12-Month BTF Auction, Previous: 2.146%
2025.12.29 15:00, USD, Pending Home Sales m/m, Forecast: -0.7%, Previous: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Pending Home Sales y/y, Forecast: -6.0%, Previous: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Pending Home Sales Index, Previous: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Dallas Fed Manufacturing Index
2025.12.29 15:30, USD, EIA Crude Oil Stocks Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Crude Oil Imports Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Distillate Fuel Production Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Distillates Stocks Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Gasoline Production Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Heating Oil Stocks Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Gasoline Stocks Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change
2025.12.29 15:30, USD, EIA Refinery Utilization Rate Change
2025.12.29 16:30, USD, 3-Month Bill Auction, Previous: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6-Month Bill Auction, Previous: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Copper Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Silver Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Gold Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Corn Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR Non-Commercial Net Positions
2025.12.29 21:00, KRW, BOK Manufacturing BSI, Forecast: 71, Previous: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Industrial Production m/m, Forecast: 3.1%, Previous: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Industrial Production y/y, Forecast: -4.6%, Previous: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Retail Sales m/m, Forecast: 0.3%, Previous: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Index of Services m/m, Forecast: 0.2%, Previous: -0.6%

Frequently Asked Questions

What is the Economic Calendar?

The Economic Calendar is a schedule of important economic events and publications that affect financial markets. It includes information on interest rates, employment reports, inflation and other key indicators. With the built-in calendar and a special widget for MetaTrader 5, you can always stay up to date with current news and quickly make informed trading decisions.

How to read the Forex Economic Calendar?

The Economic Calendar shows the time, date and significance of economic news and statistics that affect the foreign exchange market. Make sure to pay attention to forecast and actual vales, as well as the event importance (low, medium or high). The built-in MetaTrader 5 calendar and the convenient widget allow traders to easily track such events directly in the trading terminal or on their websites.

How to trade using the Economic Calendar?

The Economic Calendar is used to trade on news or to avoid risks associated with market volatility at the time of data release. For example, if actual values differ greatly from forecast ones, the market may react sharply, which opens up opportunities for short-term trading. Install the convenient economic calendar widget for MetaTrader 5 to always respond to important events in a timely manner.