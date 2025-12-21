Economic Calendar

2025.12.21 23:00, EUR, Trade Balance
, Actual: €-4.693 B, Forecast: €-5.562 B, Previous: €-6.001 B
2025.12.22 07:00, NOK, Unemployment Rate
, Actual: 4.5%, Forecast: 4.8%, Previous: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, CPI y/y
, Actual: 1.2%, Forecast: 1.3%, Previous: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI m/m
, Actual: 1.0%, Forecast: 0.0%, Previous: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI y/y
, Actual: -0.2%, Forecast: 0.2%, Previous: 0.1%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI m/m
, Actual: 0.9%, Forecast: 0.5%, Previous: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI y/y
, Actual: 6.1%, Forecast: 4.8%, Previous: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI m/m
, Actual: 0.3%, Forecast: -0.1%, Previous: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI y/y
, Actual: 6.4%, Forecast: 1.8%, Previous: 5.8%
2025.12.23 05:00, SGD, CPI y/y
, Actual: 1.2%, Forecast: 0.9%, Previous: 1.2%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI m/m
, Actual: 1.2%, Forecast: -0.1%, Previous: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI y/y
, Actual: -1.4%, Forecast: -1.1%, Previous: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, GDP q/q
, Actual: 0.6%, Forecast: 0.6%, Previous: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, GDP y/y
, Actual: 2.8%, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, PPI y/y
, Actual: -2.5%, Forecast: -1.5%, Previous: 0.7%
2025.12.23 12:00, BRL, Mid-Month CPI m/m
, Actual: 0.25%, Forecast: 0.39%, Previous: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, Mid-Month CPI y/y
, Actual: 4.41%, Forecast: 4.64%, Previous: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, Trade Balance n.s.a.
, Actual: $0.663 B, Forecast: $-1.435 B, Previous: $0.606 B
2025.12.23 13:30, CAD, GDP m/m
, Actual: -0.3%, Forecast: 0.0%, Previous: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, GDP y/y
, Actual: 0.4%, Forecast: 0.6%, Previous: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, GDP q/q
, Actual: 4.3%, Previous: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, Real PCE q/q
, Actual: 3.5%, Previous: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, GDP Sales q/q
, Actual: 4.6%, Previous: 7.5%
2025.12.24 00:00, BRL, Christmas Eve
2025.12.24 00:00, SEK, Christmas Eve
2025.12.24 01:00, CNY, PBC New Loans
, Forecast: ¥-0.050 T, Previous: ¥-0.020 T
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance
, Forecast: $-0.659 B, Previous: $-5.023 B
2025.12.25 00:00, AUD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, BRL, Christmas Day
2025.12.25 00:00, CAD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, HKD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, INR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, KRW, Christmas Day
2025.12.25 00:00, MXN, Christmas Day
2025.12.25 00:00, NZD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, NOK, Christmas Day
2025.12.25 00:00, SGD, Christmas Day
2025.12.25 00:00, ZAR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.25 00:00, SEK, Christmas Day
2025.12.25 00:00, CHF, Christmas Day
2025.12.25 00:00, GBP, Christmas Day
2025.12.25 00:00, USD, Christmas Day
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI y/y
, Forecast: 1.7%, Previous: 2.7%
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, EUR, Saint Stephen's Day
2025.12.26 00:00, HKD, The First Weekday After Christmas Day
2025.12.26 00:00, EUR, Saint Stephen's Day
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, ZAR, Day of Goodwill
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CHF, Saint Stephen's Day
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.29 08:30, HKD, Exports y/y
, Forecast: 15.5%, Previous: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Imports y/y
, Forecast: 16.2%, Previous: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Trade Balance
, Forecast: HK$-33.725 B, Previous: HK$-39.900 B