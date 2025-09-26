L’indice PCE réel t/t traduit les variations des prix des marchandises et services durables et non durables achetés par les consommateurs américains au cours du trimestre communiqué. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses de consommation personnelle réelle (PCE) t/t (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.