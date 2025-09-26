Calendrier économique
États-Unis Dépenses de construction m/m (United States Construction Spending m/m)
|Moyen
|-0.1%
|-0.2%
|
-0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.4%
|
-0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les dépenses de construction m/m traduisent les variations de la valeur totale des travaux de construction achevés aux États-Unis au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
L’enquête sur l’indice couvre la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels, ainsi que la reconstruction de bâtiments existants dans les secteurs privé et public. Le calcul comprend les dépenses pour les types de projets suivants :
- Construction de nouveaux bâtiments et structures
- Modifications, rénovations, reconstructions et remplacements majeurs (par exemple, le remplacement complet d’un toit)
- Installation de systèmes d’ingénierie (plomberie, travaux électriques, ascenseurs, climatisation, etc.)
- Préparation du site et aménagement du territoire (routes, stationnements, raccordements des services publics, approvisionnement en eau, ports et quais, gazoducs, etc.)
- Installation de gros équipements industriels non logés dans un bâtiment, y compris des réservoirs de stockage, des systèmes de réfrigération, etc.
Le calcul prend en compte le coût des matériaux de construction et le coût de la main-d’œuvre, des travaux d’architecture et d’ingénierie, les frais généraux, les intérêts, les impôts payés pendant les travaux de construction et les bénéfices de l’entrepreneur.
Les projets de construction ne comprennent pas l’entretien et la réparation des bâtiments existants, les coûts de l’équipement et du mobilier de production, le forage de puits, l’acquisition de terrains.
L’indicateur a un impact direct minime sur les cours du dollar en raison de la forte volatilité (variations saisonnières, influence météorologique, etc.). Les économistes l’utilisent pour la prévision du PIB à court terme, puisque les investissements dans la construction sont compris dans le calcul du PIB.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉtats-Unis Dépenses de construction m/m (United States Construction Spending m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
