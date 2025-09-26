CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Banque de réserve de l’Inde M3 Masse monétaire a/a (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India)
Secteur
Argent
Bas 9.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
9.5%
9.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

RBI M3 Masse monétaire a/a mesure une variation en pourcentage de l’ensemble de la masse monétaire circulant dans l’économie indienne, au cours du mois de référence par rapport au même mois il y a un an. C’est un reflet direct des finances dans l’économie nationale.

La masse monétaire M3 comprend les billets et les pièces en circulation, les fonds sur les comptes bancaires de règlement et courants, les dépôts à vue et d’épargne, les fonds institutionnels du marché monétaire, les accords de mise en pension et les titres de créance. De différents agrégats monétaires, M3 est le plus stable. Si, par exemple, seul le taux d’intérêt de l’épargne change, M1 et M2 sont redistribués, mais M3 reste constant.

En général, une relation favorable est supposée entre la croissance de la masse monétaire M3 et celle de l’inflation, de la croissance économique et du revenu. Cela indique qu’une masse monétaire insuffisante M3 a des répercussions négatives sur les trois autres variables économiques. Une hausse de M3 devrait donc avoir un impact positif sur la monnaie, car les revenus et l’inflation croîtront également en conséquence.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de réserve de l’Inde M3 Masse monétaire a/a (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
5 sept. 2025
9.5%
22 août 2025
N/D
8 août 2025
N/D
25 juil. 2025
N/D
9.5%
9.5%
11 juil. 2025
9.5%
27 juin 2025
N/D
9.6%
9.8%
13 juin 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 mai 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 mai 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 mai 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 avr. 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 avr. 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 mars 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 mars 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 févr. 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 févr. 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 janv. 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 janv. 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 déc. 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 déc. 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 nov. 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 nov. 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 nov. 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 oct. 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 oct. 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 sept. 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 sept. 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 août 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 août 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 juil. 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 juil. 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 juin 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 juin 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 mai 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 mai 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 mai 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 avr. 2024
10.9%
11.4%
5 avr. 2024
11.4%
11.2%
22 mars 2024
11.2%
11.3%
8 mars 2024
11.3%
10.9%
23 févr. 2024
10.9%
11.3%
9 févr. 2024
11.3%
11.0%
26 janv. 2024
11.0%
10.8%
12 janv. 2024
10.8%
10.9%
29 déc. 2023
10.9%
11.6%
15 déc. 2023
11.6%
11.2%
1 déc. 2023
11.2%
11.2%
17 nov. 2023
11.2%
11.0%
3 nov. 2023
11.0%
10.8%
20 oct. 2023
10.8%
11.0%
1234567
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration