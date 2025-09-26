Calendrier économique
Banque de réserve de l’Inde M3 Masse monétaire a/a (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)
|Bas
|9.5%
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|9.5%
|
9.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
RBI M3 Masse monétaire a/a mesure une variation en pourcentage de l’ensemble de la masse monétaire circulant dans l’économie indienne, au cours du mois de référence par rapport au même mois il y a un an. C’est un reflet direct des finances dans l’économie nationale.
La masse monétaire M3 comprend les billets et les pièces en circulation, les fonds sur les comptes bancaires de règlement et courants, les dépôts à vue et d’épargne, les fonds institutionnels du marché monétaire, les accords de mise en pension et les titres de créance. De différents agrégats monétaires, M3 est le plus stable. Si, par exemple, seul le taux d’intérêt de l’épargne change, M1 et M2 sont redistribués, mais M3 reste constant.
En général, une relation favorable est supposée entre la croissance de la masse monétaire M3 et celle de l’inflation, de la croissance économique et du revenu. Cela indique qu’une masse monétaire insuffisante M3 a des répercussions négatives sur les trois autres variables économiques. Une hausse de M3 devrait donc avoir un impact positif sur la monnaie, car les revenus et l’inflation croîtront également en conséquence.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de réserve de l’Inde M3 Masse monétaire a/a (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
