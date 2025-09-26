La balance commerciale est l’indicateur économique qui traduit la différence entre tout ce qui a été exporté et importé par rapport aux marchandises et services au Mexique au cours d’une période donnée. Une valeur de solde favorable indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Des indications plus élevées que prévues peuvent affecter favorablement les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale du Mexique (Mexico Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.