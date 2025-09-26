Calendrier économique
Solde budgétaire de l’Administration publique française (France Government Budget Balance)
|Bas
|€-142.0 B
|
€-100.4 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
€-142.0 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le solde budgétaire du gouvernement traduit une différence entre les recettes et les dépenses du gouvernement à la fin de la période visée par le rapport. Une valeur positive signifie un excédent budgétaire, ce qui peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro. Une indication négative est considérée comme défavorable pour l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Solde budgétaire de l'Administration publique française (France Government Budget Balance)"
