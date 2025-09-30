CalendrierSections

Indice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis a/a (United States House Price Index (HPI) y/y)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency)
Secteur
Logement
Bas 2.3% 2.6%
2.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.6%
2.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix des maisons a/a mesure les variations moyennes de la valeur des maisons unifamiliales aux États-Unis au cours du mois donné par rapport à la même période de l’année précédente. La hausse des prix de l’immobilier peut renforcer la confiance des consommateurs et entraîner une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut entraîner une hausse du développement économique et de l’inflation. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis a/a (United States House Price Index (HPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
2.3%
2.6%
2.7%
juin 2025
2.6%
2.3%
2.9%
mai 2025
2.8%
2.5%
3.2%
avr. 2025
3.0%
2.9%
3.9%
mars 2025
3.8%
3.4%
3.9%
févr. 2025
3.9%
5.3%
5.0%
janv. 2025
4.9%
4.8%
4.8%
déc. 2024
4.7%
3.9%
4.5%
nov. 2024
4.2%
4.3%
4.5%
oct. 2024
4.4%
5.0%
4.5%
sept. 2024
4.4%
4.1%
4.4%
août 2024
4.2%
4.3%
4.7%
juil. 2024
4.5%
4.2%
5.3%
juin 2024
5.2%
5.6%
5.9%
mai 2024
5.7%
5.7%
6.5%
avr. 2024
6.3%
6.7%
6.7%
mars 2024
6.7%
7.1%
7.1%
févr. 2024
7.0%
6.0%
6.5%
janv. 2024
6.3%
8.2%
6.7%
déc. 2023
6.6%
7.1%
6.7%
nov. 2023
6.6%
5.2%
6.3%
oct. 2023
6.3%
6.1%
6.2%
sept. 2023
6.1%
6.9%
5.8%
août 2023
5.6%
5.6%
4.6%
juil. 2023
4.6%
2.7%
3.2%
juin 2023
3.1%
2.8%
mai 2023
2.8%
2.6%
3.1%
avr. 2023
3.1%
3.1%
3.7%
mars 2023
3.6%
2.4%
4.3%
févr. 2023
4.0%
3.8%
5.3%
janv. 2023
5.3%
5.1%
6.7%
déc. 2022
6.6%
6.8%
8.2%
nov. 2022
8.2%
9.5%
9.8%
oct. 2022
9.8%
11.2%
11.1%
sept. 2022
11.0%
10.5%
12.0%
août 2022
11.9%
12.6%
13.9%
juil. 2022
13.9%
15.4%
16.3%
juin 2022
16.3%
17.1%
18.3%
mai 2022
18.3%
17.6%
18.9%
avr. 2022
18.8%
17.9%
19.1%
mars 2022
19.0%
19.5%
19.3%
févr. 2022
19.4%
18.4%
18.3%
janv. 2022
18.2%
18.5%
17.7%
déc. 2021
17.6%
18.6%
17.6%
nov. 2021
17.5%
18.4%
17.4%
oct. 2021
17.4%
16.8%
17.7%
sept. 2021
17.7%
19.3%
18.5%
août 2021
18.5%
18.5%
19.2%
juil. 2021
19.2%
19.6%
18.9%
juin 2021
18.8%
19.1%
18.2%
123
