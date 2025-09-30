L’indice des prix des maisons a/a mesure les variations moyennes de la valeur des maisons unifamiliales aux États-Unis au cours du mois donné par rapport à la même période de l’année précédente. La hausse des prix de l’immobilier peut renforcer la confiance des consommateurs et entraîner une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut entraîner une hausse du développement économique et de l’inflation. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis a/a (United States House Price Index (HPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.