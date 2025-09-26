Calendrier économique
Indice de premier plan du Japon (Japan Leading Index)
|Bas
|105.9
|106.4
|
105.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|105.9
|
105.9
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de premier plan du Japon intègre les fluctuations d’indicateurs économiques importants dans diverses activités économiques, telles que la production et l’emploi. Il s’agit de l’indice créé pour comprendre l’état actuel de l’économie et contribuer aux prévisions futures.
Le Japan Leading Index est une combinaison des 12 principaux indicateurs pour le Japon. Il s’agit notamment des stocks, des commandes de machines, des cours des actions et d’autres indicateurs économiques importants à moyen et à long terme.
Ceci est un indicateur de premier plan. Les analystes estiment que l’indice phare prévoit les perspectives de l’économie nationale six à neuf mois après la période de référence. Les indications au-dessus des attentes sont considérées comme favorables pour le yen.
Cet indice est conçu pour prédire l’orientation future de l’économie. L’indice est créé à partir des statistiques financières des principales séries qui fluctuent avant le mouvement économique. Les principales statistiques des séries comprennent l’indice du rapport des stocks de marchandises de la demande finale, le nombre de nouvelles offres d’emploi et l’indice boursier des EST.
L’augmentation de la valeur de l’indice est considérée comme une amélioration pour l’économie.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de premier plan du Japon (Japan Leading Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress