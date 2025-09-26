CalendrierSections

Indice de premier plan du Japon (Japan Leading Index)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau du Conseil des Ministres (Cabinet Office)
Secteur
Affaires
Bas 105.9 106.4
105.1
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
105.9
105.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de premier plan du Japon intègre les fluctuations d’indicateurs économiques importants dans diverses activités économiques, telles que la production et l’emploi. Il s’agit de l’indice créé pour comprendre l’état actuel de l’économie et contribuer aux prévisions futures.

Le Japan Leading Index est une combinaison des 12 principaux indicateurs pour le Japon. Il s’agit notamment des stocks, des commandes de machines, des cours des actions et d’autres indicateurs économiques importants à moyen et à long terme.

Ceci est un indicateur de premier plan. Les analystes estiment que l’indice phare prévoit les perspectives de l’économie nationale six à neuf mois après la période de référence. Les indications au-dessus des attentes sont considérées comme favorables pour le yen.

Cet indice est conçu pour prédire l’orientation future de l’économie. L’indice est créé à partir des statistiques financières des principales séries qui fluctuent avant le mouvement économique. Les principales statistiques des séries comprennent l’indice du rapport des stocks de marchandises de la demande finale, le nombre de nouvelles offres d’emploi et l’indice boursier des EST.

L’augmentation de la valeur de l’indice est considérée comme une amélioration pour l’économie.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de premier plan du Japon (Japan Leading Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025 préliminaire.
105.9
106.4
105.1
juin 2025
105.6
106.1
106.1
juin 2025 préliminaire.
106.1
103.8
104.8
mai 2025
104.8
105.3
105.3
mai 2025 préliminaire.
105.3
104.9
104.2
avr. 2025
104.2
103.4
103.4
avr. 2025 préliminaire.
103.4
108.1
107.6
mars 2025
108.1
107.7
107.7
mars 2025 préliminaire.
107.7
108.2
108.2
févr. 2025
107.9
107.9
107.9
févr. 2025 préliminaire.
107.9
107.6
108.2
janv. 2025
108.3
108.0
108.0
janv. 2025 préliminaire.
108.0
108.0
107.9
déc. 2024
108.3
108.9
108.9
déc. 2024 préliminaire.
108.9
108.1
107.8
nov. 2024
107.5
107.0
107.0
nov. 2024 préliminaire.
107.0
109.5
109.1
oct. 2024
109.1
108.6
108.6
oct. 2024 préliminaire.
108.6
108.9
108.9
sept. 2024
109.1
109.4
109.4
sept. 2024 préliminaire.
109.4
107.2
106.9
août 2024
106.9
106.7
106.7
août 2024 préliminaire.
106.7
108.8
109.3
juil. 2024
109.3
109.5
109.5
juil. 2024 préliminaire.
109.5
109.0
109.1
juin 2024
109.0
108.6
108.6
juin 2024 préliminaire.
108.6
110.7
111.2
mai 2024
111.2
111.1
111.1
mai 2024 préliminaire.
111.1
111.6
110.9
avr. 2024
110.9
111.6
111.6
avr. 2024 préliminaire.
111.6
111.0
111.7
mars 2024
112.2
111.4
111.4
mars 2024 préliminaire.
111.4
110.7
112.1
févr. 2024
111.8
111.8
111.8
févr. 2024 préliminaire.
111.8
109.8
109.5
janv. 2024
109.5
109.9
109.9
janv. 2024 préliminaire.
109.9
110.2
110.5
déc. 2023
110.2
110.0
110.0
déc. 2023 préliminaire.
110.0
107.7
108.1
nov. 2023
107.6
107.7
107.7
nov. 2023 préliminaire.
107.7
108.8
108.9
oct. 2023
108.9
108.7
108.7
oct. 2023 préliminaire.
108.7
108.8
109.3
sept. 2023
108.9
108.7
108.7
sept. 2023 préliminaire.
108.7
109.4
109.2
août 2023
109.2
109.5
109.5
août 2023 préliminaire.
109.5
107.9
108.2
juil. 2023
108.2
107.6
107.6
juil. 2023 préliminaire.
107.6
108.9
108.8
juin 2023
108.9
108.9
108.9
123456789
