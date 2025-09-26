L’indice de premier plan du Japon intègre les fluctuations d’indicateurs économiques importants dans diverses activités économiques, telles que la production et l’emploi. Il s’agit de l’indice créé pour comprendre l’état actuel de l’économie et contribuer aux prévisions futures.

Le Japan Leading Index est une combinaison des 12 principaux indicateurs pour le Japon. Il s’agit notamment des stocks, des commandes de machines, des cours des actions et d’autres indicateurs économiques importants à moyen et à long terme.

Ceci est un indicateur de premier plan. Les analystes estiment que l’indice phare prévoit les perspectives de l’économie nationale six à neuf mois après la période de référence. Les indications au-dessus des attentes sont considérées comme favorables pour le yen.

Cet indice est conçu pour prédire l’orientation future de l’économie. L’indice est créé à partir des statistiques financières des principales séries qui fluctuent avant le mouvement économique. Les principales statistiques des séries comprennent l’indice du rapport des stocks de marchandises de la demande finale, le nombre de nouvelles offres d’emploi et l’indice boursier des EST.

L’augmentation de la valeur de l’indice est considérée comme une amélioration pour l’économie.

Dernières valeurs: