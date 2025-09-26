Calendrier économique
Indice Markit France des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|N/D
|50.0
|
50.4
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI manufacturier Markit est un indicateur de l’évolution des conditions économiques dans le secteur industriel français au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur manufacturier. Les personnes interrogées répondent à cinq paramètres principaux, notamment la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et l’environnement d’emploi. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur manufacturier et caractérise l’état de l’industrie. Une indication supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur manufacturier et peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit France des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress