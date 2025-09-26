L’indice PMI manufacturier Markit est un indicateur de l’évolution des conditions économiques dans le secteur industriel français au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur manufacturier. Les personnes interrogées répondent à cinq paramètres principaux, notamment la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et l’environnement d’emploi. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur manufacturier et caractérise l’état de l’industrie. Une indication supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur manufacturier et peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit France des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.