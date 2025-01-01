Le Focus Market Bulletin cherche à guider le marché brésilien avec les informations les plus fondamentales de l’économie, en cherchant à visualiser l’avenir économique du Brésil. Il s’agit d’un document publié chaque semaine par la Banque Centrale du Brésil.

Le focus report vise à guider l’économie brésilienne avec les prévisions du marché pour la semaine, le mois, les 12 mois et l’année suivante. Les indicateurs analysés dans le Bulletin Focus sont les suivants : Indice général des prix à la consommation — IPCA, IGP-DI (Indice général des prix — Disponibilité interne),IGP-M (Indice général des prix du marché),IPC-Fipe (Indice des prix à la consommation de la municipalité de Sao Paulo), prévisions concernant le taux Selic, le taux de change,les projections sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) brésilien,la dette nette du secteur public/PIB,la croissance de la production industrielle,le compte courant et la balance commerciale (recueillis auprès de plus de 130 banques,courtiers et gestionnaires de fonds),ainsi que d’autres indicateurs.

À partir des données recueillies par le Système de Prévisions du Marché, trois rapports sont générés :

Focus — Rapport sur le marché : publié tous les lundis. Il s’agit du résumé du calcul de toutes les statistiques, en tenant compte des prévisions du marché qui sont recueillies dans les 30 jours consécutifs avant la date de référence du rapport.

Focus — Distributions de fréquences: publié le premier lundi de chaque mois, il indique l’évolution des distributions de fréquences des prévisions du marché pour les trois derniers mois, l’année en cours et les trois années suivantes par rapport à l’ IPCA, au taux Selic, au PIB et au taux de change.

Focus — Top 5 : La Banque Centrale du Brésil sélectionne cinq institutions financières qui sont reconnues comme le « Top 5 ». EIle classe ces institutions en fonction de l’indice de précision des principales variables macroéconomiques dans leurs projections à court, moyen et long terme. Le classement de ces institutions est divulgué chaque mois. En janvier, une prévision annuelle est effectuée.

Le Rapport Focus est la meilleure visualisation du scénario économique brésilien. Une autre fonction plus technique est l’orientation de la Banque Centrale du Brésil concernant la prise de décision portant sur la politique monétaire (taux d’intérêt).

Les grandes entreprises, les investisseurs et le gouvernement brésilien lui-même utilisent souvent le rapport Focus comme référence pour leurs décisions. Le Comité de politique monétaire de la Banque centrale (COPOM), par exemple, utilise les informations du rapport Focus pour décider du taux Selic lors des réunions du comité.

Le focus report peut être bénéfique par rapport aux prévisions des analystes pour l’économie dans les semaines, les mois et l’année prochaine, ainsi que dans la prise de décision des investisseurs, car les variables présentées dans le Bulletin affectent directement l’économie et les investissements brésiliens.