Indicateur de tendance économique de la Suède (Sweden Economic Tendency Indicator)

Suède
SEK, Couronne suédoise
Institut National de Recherche Économique (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Affaires
L’indicateur de tendance économique suédoise traduit les tendances de divers indicateurs économiques du point de vue des consommateurs et des entreprises suédois. Il est calculé mensuellement sur la base d’une enquête mensuelle menée mensuellement auprès des consommateurs et des entreprises suédoises par l’Institut National de Recherche Économique NIER.

Chaque mois, NIER sonde environ 1 500 consommateurs et 7 000 entreprises. L’échantillon de consommateurs comprend des citoyens suédois sélectionnés au hasard âgés de 16 à 84 ans. L’enquête est menée par téléphone. L’échantillon d’entreprises comprend des entreprises comptant au moins 100 salariés. Le questionnaire leur est envoyé par courrier électronique

L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement. La valeur finale de l’indicateur est calculée en fonction des réponses reçues de différents groupes dont certains poids leur sont attribués Par exemple, la part de la production est de 40 %, la part du secteur des services est de 30 %, la part de la construction et du commerce est de 5 % chacune, et la part des consommateurs est de 20 %. Les lectures d’indicateurs supérieures à 100 montrent la croissance, les valeurs supérieures à 110 indiquent une forte croissance. Les indications inférieures à 100 et inférieures à 90 sont considérées comme faibles et très faibles, respectivement.

L’indicateur de tendance économique caractérise le sentiment des consommateurs et des entreprises à l’égard de l’économie du pays. Une indication supérieure à 100 montre un sentiment positif en Suède. Cela peut être considéré comme positif pour la couronne suédoise. Les indications inférieures à 100 affichent un sentiment pessimiste.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndicateur de tendance économique de la Suède (Sweden Economic Tendency Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
91.6
92.8
juin 2025
92.8
93.0
94.5
mai 2025
94.6
94.2
95.0
avr. 2025
94.8
96.3
95.0
mars 2025
95.2
98.6
96.7
févr. 2025
97.1
98.4
97.4
janv. 2025
97.7
98.1
97.5
déc. 2024
97.5
96.7
97.5
nov. 2024
97.2
94.3
93.6
oct. 2024
93.6
95.4
94.6
sept. 2024
94.9
94.5
94.6
août 2024
94.7
94.2
94.9
juil. 2024
95.0
94.8
96.4
juin 2024
96.3
93.2
94.1
mai 2024
94.0
94.9
94.9
avr. 2024
95.0
94.3
93.1
mars 2024
93.1
92.3
90.7
févr. 2024
90.5
89.7
90.6
janv. 2024
90.5
85.5
84.7
déc. 2023
84.3
84.2
84.9
nov. 2023
84.6
83.9
84.9
oct. 2023
84.7
83.3
86.0
sept. 2023
85.8
84.2
85.3
août 2023
85.2
86.3
87.7
juil. 2023
87.5
91.9
89.9
juin 2023
90.3
88.2
89.3
mai 2023
89.4
87.6
87.3
avr. 2023
87.3
86.8
88.4
mars 2023
88.2
83.8
86.2
févr. 2023
85.7
83.3
83.3
janv. 2023
82.3
84.4
85.0
déc. 2022
84.7
84.4
85.1
nov. 2022
84.5
87.5
84.8
oct. 2022
84.6
94.0
90.8
sept. 2022
90.8
99.3
97.2
août 2022
97.5
103.6
101.4
juil. 2022
101.3
108.2
105.7
juin 2022
105.9
110.1
110.3
mai 2022
110.5
110.0
109.4
avr. 2022
109.5
111.8
110.3
mars 2022
110.3
111.7
113.1
févr. 2022
113.0
113.7
109.8
janv. 2022
110.1
117.8
116.3
déc. 2021
117.1
119.3
117.6
nov. 2021
118.0
120.3
119.9
oct. 2021
120.0
120.8
119.4
sept. 2021
119.9
122.1
120.6
août 2021
121.1
121.5
121.9
123
