L’indicateur de tendance économique suédoise traduit les tendances de divers indicateurs économiques du point de vue des consommateurs et des entreprises suédois. Il est calculé mensuellement sur la base d’une enquête mensuelle menée mensuellement auprès des consommateurs et des entreprises suédoises par l’Institut National de Recherche Économique NIER.
Chaque mois, NIER sonde environ 1 500 consommateurs et 7 000 entreprises. L’échantillon de consommateurs comprend des citoyens suédois sélectionnés au hasard âgés de 16 à 84 ans. L’enquête est menée par téléphone. L’échantillon d’entreprises comprend des entreprises comptant au moins 100 salariés. Le questionnaire leur est envoyé par courrier électronique
L’enquête est de nature qualitative. Cela indique que les personnes interrogées ne fournissent pas de chiffres absolus, mais évaluent la condition comme meilleure, pire ou sans changement. La valeur finale de l’indicateur est calculée en fonction des réponses reçues de différents groupes dont certains poids leur sont attribués Par exemple, la part de la production est de 40 %, la part du secteur des services est de 30 %, la part de la construction et du commerce est de 5 % chacune, et la part des consommateurs est de 20 %. Les lectures d’indicateurs supérieures à 100 montrent la croissance, les valeurs supérieures à 110 indiquent une forte croissance. Les indications inférieures à 100 et inférieures à 90 sont considérées comme faibles et très faibles, respectivement.
L’indicateur de tendance économique caractérise le sentiment des consommateurs et des entreprises à l’égard de l’économie du pays. Une indication supérieure à 100 montre un sentiment positif en Suède. Cela peut être considéré comme positif pour la couronne suédoise. Les indications inférieures à 100 affichent un sentiment pessimiste.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndicateur de tendance économique de la Suède (Sweden Economic Tendency Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
