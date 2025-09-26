Calendrier économique
Indicateur du sentiment des services de l’Union Européenne (European Union Services Sentiment Indicator)
|Bas
|3.6
|4.3
|
4.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.6
|
3.6
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur de confiance dans les services traduit le sentiment des entreprises dans le secteur des services de la zone euro. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête auprès des plus grandes entreprises du secteur des services. Le calcul est désaisonnalisé.
La taille de l’échantillon pour la zone euro est d’environ 18 000 entreprises représentant tous les secteurs de l’industrie des services dans la zone euro. Le nombre d’entreprises par pays est calculé en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.
Les dirigeants sont interrogés pour répondre à des questions sur le sentiment des entreprises au cours des trois derniers mois et pour fournir des perspectives sur les conditions économiques, ainsi que sur les prix de production prévus au cours du prochain trimestre. L’indice est calculé comme la moyenne arithmétique des soldes récapitulatifs des réponses de l’enquête aux questions :
- sur les conditions économiques des trois derniers mois (si elles se sont améliorées, se sont détériorées ou demeurent stables);
- à propos d’une évolution dans la demande de leurs services au cours des trois derniers mois (si elle a augmenté, diminué ou non changé);
- sur la demande prévue pour leurs services au cours des trois prochains mois (qu’elle augmente, diminue ou reste au même niveau).
On demande aux personnes interrogées de fournir une évaluation qualitative des variables ci-dessus, plutôt que des variables qualitatives.
En raison de la nature généralisée de l’indicateur du climat des services, il traduit une image relative de la situation des affaires dans la zone euro. Les économistes le considèrent comme l’un des indicateurs composites du développement économique. L’indicateur de croissance parle d’amélioration des conditions du secteur des services et constitue un indicateur de premier plan du développement économique. Les investisseurs interprètent la croissance de l’indice comme un signal d’augmentation des investissements dans les sociétés appropriées.
Les variations de l’indice ont généralement un impact faible et à court terme sur les cours de l’euro. Cependant, les mouvements brusques du graphique de l’indice peuvent être considérés comme un indicateur sérieux de l’évolution des conditions économiques.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndicateur du sentiment des services de l’Union Européenne (European Union Services Sentiment Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
