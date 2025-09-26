CalendrierSections

Perspectives d’activité d’ ANZ Nouvelle-Zélande (ANZ New Zealand Activity Outlook)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
ANZ Banque Nouvelle-Zélande Limitée (ANZ Bank New Zealand Limited)
Secteur
Affaires
Bas 38.7 25.7
40.6
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
46.9
38.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
ANZ New Zealand Activity Outlook fournit un bref aperçu de l’opinion professionnelle sur l’état futur prévu des entreprises néo-zélandaises et de l’ensemble de l’économie nationale.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePerspectives d’activité d’ ANZ Nouvelle-Zélande (ANZ New Zealand Activity Outlook)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
38.7
25.7
40.6
juil. 2025
40.6
35.7
40.9
juin 2025
40.9
27.3
34.8
mai 2025
34.8
51.4
47.7
avr. 2025
47.7
50.5
48.6
mars 2025
48.6
43.9
45.1
févr. 2025
45.1
43.6
45.8
janv. 2025
45.8
39.4
50.3
déc. 2024
50.3
37.0
48.0
nov. 2024
48.0
40.2
45.9
oct. 2024
45.9
59.4
45.3
sept. 2024
45.3
49.6
37.1
août 2024
37.1
18.1
16.3
juil. 2024
16.3
11.6
12.2
juin 2024
12.2
2.6
11.8
mai 2024
11.8
7.0
14.3
avr. 2024
14.3
26.9
22.5
mars 2024
22.5
29.5
févr. 2024
29.5
25.6
janv. 2024
25.6
29.3
déc. 2023
29.3
24.8
26.3
nov. 2023
26.3
17.1
23.1
oct. 2023
23.1
11.1
10.9
sept. 2023
10.9
6.0
11.2
août 2023
11.2
1.7
0.8
juil. 2023
0.8
-0.9
2.7
juin 2023
2.7
-6.0
-4.5
mai 2023
-4.5
-8.1
-7.6
avr. 2023
-7.6
-8.9
-8.5
mars 2023
-8.5
-12.5
-9.2
févr. 2023
-9.2
-20.7
-15.8
janv. 2023
-15.8
-19.7
-25.6
déc. 2022
-25.6
-8.1
-13.7
nov. 2022
-13.7
-2.1
-2.5
oct. 2022
-2.5
-2.9
-1.8
sept. 2022
-1.8
-6.3
-4.0
août 2022
-4.0
-8.9
-8.7
juil. 2022
-8.7
-6.9
-9.1
juin 2022
-9.1
1.7
-4.7
mai 2022
-4.7
5.7
8.0
avr. 2022
8.0
0.5
3.3
mars 2022
3.3
4.8
-2.2
févr. 2022
-2.2
13.4
11.8
déc. 2021
11.8
18.4
15.0
nov. 2021
15.0
20.0
21.7
oct. 2021
21.7
18.7
18.2
sept. 2021
18.2
22.8
19.2
août 2021
19.2
29.1
26.3
juil. 2021
26.3
30.5
31.6
juin 2021
31.6
29.1
29.1
