L’indice PMI manufacturier de la Commonwealth Bank est un indicateur de l’évolution des conditions commerciales dans le secteur industriel australien au cours du mois indiqué, par rapport au mois précédent. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des sociétés privées du secteur manufacturier. Les personnes interrogées répondent à cinq paramètres principaux : la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et le climat d’emploi. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur manufacturier et qualifie l’état de l’industrie. Une lecture supérieure à 50 indique une croissance du secteur et peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.