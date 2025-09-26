CalendrierSections

Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 53.0 50.2
51.6
51.6
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Précédent
52.7
53.0
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Précédent
L’indice PMI manufacturier de la Commonwealth Bank est un indicateur de l’évolution des conditions commerciales dans le secteur industriel australien au cours du mois indiqué, par rapport au mois précédent. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des sociétés privées du secteur manufacturier. Les personnes interrogées répondent à cinq paramètres principaux : la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et le climat d’emploi. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur manufacturier et qualifie l’état de l’industrie. Une lecture supérieure à 50 indique une croissance du secteur et peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier de la Commonwealth Bank Australia (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
53.0
50.2
51.6
juil. 2025
51.6
49.3
50.6
juin 2025
50.6
51.2
51.0
mai 2025
51.0
48.4
51.7
avr. 2025
51.7
49.4
52.6
mars 2025
52.6
48.1
50.4
févr. 2025
50.4
47.9
50.2
janv. 2025
50.2
47.9
48.2
déc. 2024
48.2
47.9
49.4
nov. 2024
49.4
47.9
46.6
oct. 2024
46.6
48.0
46.7
sept. 2024
46.7
47.6
48.5
août 2024
48.5
48.0
47.5
juil. 2024
47.5
48.1
47.2
juin 2024
47.2
48.4
49.7
mai 2024
49.7
48.2
49.6
avr. 2024
49.6
47.7
47.3
mars 2024
47.3
48.4
47.8
févr. 2024
47.8
49.3
50.1
janv. 2024
50.1
47.6
47.6
déc. 2023
47.6
47.8
47.8
déc. 2023 préliminaire.
47.8
47.6
47.7
nov. 2023
47.7
47.7
47.7
nov. 2023 préliminaire.
47.7
48.0
48.2
oct. 2023
48.2
48.0
48.0
oct. 2023 préliminaire.
48.0
48.4
48.7
sept. 2023
48.7
48.2
48.2
sept. 2023 préliminaire.
48.2
49.5
49.6
août 2023
49.6
49.4
49.4
août 2023 préliminaire.
49.4
49.6
49.6
juil. 2023
49.6
49.6
49.6
juil. 2023 préliminaire.
49.6
48.3
48.2
juin 2023
48.2
48.6
48.6
juin 2023 préliminaire.
48.6
48.1
48.4
mai 2023
48.4
48.0
48.0
mai 2023 préliminaire.
48.0
47.3
48.0
avr. 2023
48.0
48.1
48.1
avr. 2023 préliminaire.
48.1
48.8
49.1
mars 2023
49.1
48.7
48.7
mars 2023 préliminaire.
48.7
50.3
50.5
févr. 2023
50.5
50.1
50.1
févr. 2023 préliminaire.
50.1
49.9
50.0
janv. 2023
50.0
49.8
49.8
janv. 2023 préliminaire.
49.8
50.3
50.2
déc. 2022
50.2
50.4
50.4
déc. 2022 préliminaire.
50.4
51.8
51.3
nov. 2022
51.3
51.5
51.5
nov. 2022 préliminaire.
51.5
52.4
52.7
oct. 2022
52.7
52.8
52.8
oct. 2022 préliminaire.
52.8
52.5
53.5
