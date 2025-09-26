CalendrierSections

Balance commerciale de Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)

Pays :
Hong Kong
HKD, Dollar de Hong Kong
Source
Département du Recensement et des Statistiques (Census and Statistics Department)
Secteur
Commerce
Bas HK$​-25.400 B HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
HK$​-41.714 B
HK$​-25.400 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La balance commerciale représente la différence entre les marchandises exportées et importées à Hong Kong au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Les prix, y compris le coût des marchandises, l’assurance et le transport, sont utilisés pour le calcul de l’indice. Une valeur de solde positive indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Des indications plus élevées que prévu peuvent favorablement affecter les cours du dollar hongkongais.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
juil. 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
juin 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
mai 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
avr. 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
mars 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
févr. 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
janv. 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
déc. 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
nov. 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
oct. 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
sept. 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
août 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
juil. 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
juin 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
mai 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
avr. 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
mars 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
févr. 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
janv. 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
déc. 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
nov. 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
oct. 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
sept. 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
août 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
juil. 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
juin 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
mai 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
avr. 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
mars 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
févr. 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
janv. 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
déc. 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
nov. 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
oct. 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
sept. 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
août 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
juil. 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
juin 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
mai 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
avr. 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
mars 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
févr. 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
janv. 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
déc. 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
nov. 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
oct. 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
sept. 2021
HK$​-42.400 B
HK$​-33.204 B
HK$​-26.300 B
août 2021
HK$​-26.300 B
HK$​-20.888 B
HK$​-35.000 B
juil. 2021
HK$​-35.000 B
HK$​-22.482 B
HK$​-40.500 B
1234
