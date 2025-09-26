La balance commerciale représente la différence entre les marchandises exportées et importées à Hong Kong au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Les prix, y compris le coût des marchandises, l’assurance et le transport, sont utilisés pour le calcul de l’indice. Une valeur de solde positive indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Des indications plus élevées que prévu peuvent favorablement affecter les cours du dollar hongkongais.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.