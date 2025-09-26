Calendrier économique
ISM Emploi manufacturier aux États-Unis (ISM United States Manufacturing Employment)
|Moyen
|N/D
|45.3
|
43.4
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’emploi manufacturier de l’ISM est l’un des indicateurs diffus, sur la base duquel l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indicePMI manufacturier. Il traduit une évolution de l’emploi dans les entreprises industrielles.
Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 18 industries américaines. Les personnes interrogées estiment la condition de l’emploi dans leur entreprise au cours du dernier mois : si elle s’est améliorée, détériorée ou non. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI manufacturier total est de 20 %.
L’indice ISM de l’emploi manufacturier est généralement étroitement corrélé avec d’autres données publiées par Bureau des Statistiques sur l'Emploi. La croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier traduit généralement une condition généralement positive sur le marché de l'emploi: les fabricants embauchent plus de salariés, de sorte que le nombre d’emplois croît et que le taux de chômage baisse.
Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM Emploi manufacturier aux États-Unis (ISM United States Manufacturing Employment)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
