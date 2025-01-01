Le discours de Ramsden, vice-gouverneur adjoint des marchés et des banques de la Banque d’Angleterre, a toujours suscité l’intérêt des analystes financiers.

Il est responsable de la supervision des directions des marchés et des banques. Dave Ramsden s’est joint à la Banque pour devenir vice-gouverneur des marchés et des services bancaires en 2017. Il est également membre du Comité de politique monétaire, du Comité de politique financière et du Comité de réglementation prudentielle. En tant que l’un des trois vice-gouverneurs, Ramsden est l’un des principaux orateurs de la Banque d’Angleterre.

Dave Ramsden prend souvent la parole en public : en plus des discours réguliers, il participe à des forums économiques internationaux, prend la parole lors de congrès et de conférences. Il est également professeur invité au Kings College de Londres.

Le discours de Ramsden affecte rarement directement les cours de la livre sterling. Cependant, ils peuvent fournir de riches matières à réflexion, de sorte que les analystes et les économistes surveillent généralement son discours.