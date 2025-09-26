Calendrier économique
États-Unis Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense à l’exclusion de Aéronef m/m (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)
|Bas
|-0.3%
|0.5%
|
0.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.3%
|
-0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Les d’aéronefs m/m traduisent une variation en pourcentage des livraisons d’armes légères, de machines et de matériel agricoles, d’équipement de construction, de turbines, de générateurs et d’autres équipements de transmission d’énergie, de matériel informatique et de télécommunication, de camions lourds, de mobilier pour bureaux et entreprises, ainsi que de matières premières médicales au cours du mois précédent par rapport au mois précédent. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉtats-Unis Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense à l’exclusion de Aéronef m/m (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
