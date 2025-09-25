Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de la Norvège
Aperçu
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.25 06:00, NOK, Taux de Chômage, Réel: 4.9%, Prévision: 4.5%, Précédent: 4.5%
2025.09.29 06:00, NOK, Ventes au Détail m/m, Prévision: -0.1%, Précédent: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Ventes au Détail a/a, Prévision: 5.0%, Précédent: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Dette publique générale sur prêts intérieurs a/a, Prévision: 4.1%, Précédent: 4.1%
2025.10.01 08:00, NOK, INDICE PMI manufacturier DNB/NIMA, Prévision: 45.5, Précédent: 48.7
2025.10.03 08:00, NOK, NAV Taux de chômage n.d.a., Prévision: 2.1%, Précédent: 2.2%
2025.10.03 08:00, NOK, NAV Évolution du chômage, Prévision: 49.698 K, Précédent: 50.870 K
2025.10.03 09:00, NOK, HPI a/a, Prévision: 5.6%, Précédent: 5.5%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI n.s.a. m/m, Précédent: 1.7%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI s.a. m/m, Précédent: 0.6%
Indicateurs Économiques
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|PIB a/a
|-2.1%
|2 Q 2025
|-0.3%
|Trimestriel
|PIB continent t/t
|0.6%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|NAV Taux de chômage n.d.a.
|2.2%
|août 2025
|2.2%
|Mensuel
|NAV Évolution du chômage
|50.870 K
|août 2025
|49.505 K
|Mensuel
|Taux de Chômage
|4.9%
|août 2025
|4.5%
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|-0.6%
|août 2025
|0.8%
|Mensuel
|IPC a/a
|3.5%
|août 2025
|3.3%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|3.1%
|août 2025
|3.1%
|Mensuel
|IPC de base m/m
|-0.7%
|août 2025
|0.8%
|Mensuel
|IPP a/a
|-3.0%
|août 2025
|-0.3%
|Mensuel
|PPI m/m
|-0.9%
|août 2025
|0.8%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dette publique générale sur prêts intérieurs a/a
|4.1%
|juil. 2025
|4.1%
|Mensuel
|Décision sur les taux d’intérêt de la Norges Banque
|4.00%
|Norges Banque Achat quotidien de change
|N/D
|août 2025
|Kr-0.150 B
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance commerciale de Marchandises
|Kr60.066 B
|août 2025
|Kr54.625 B
|Mensuel
|Compte Courant
|Kr217.848 B
|2 Q 2025
|Kr285.289 B
|Trimestriel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance industrielle
|0.9
|2 Q 2025
|3.4
|Trimestriel
|INDICE PMI manufacturier DNB/NIMA
|48.7
|août 2025
|50.9
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|-3.5%
|juil. 2025
|-7.2%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|0.4%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Production Manufacturière
|0.0%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Production Manufacturière a/a
|1.1%
|juil. 2025
|4.2%
|Mensuel
|Réseau régional de la Norges Banque - Croissance de la production
|0.40
|3 Q 2025
|0.40
|Trimestriel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance des Consommateurs (CCI)
|-3.6
|3 Q 2025
|-9.1
|Trimestriel
|Consommation des Ménages a/a
|3.8%
|juin 2025
|6.6%
|Mensuel
|Consommation des Ménages m/m
|1.3%
|juin 2025
|0.5%
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|5.1%
|juil. 2025
|4.3%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|0.6%
|juil. 2025
|0.1%
|Mensuel
|Logement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|HPI a/a
|5.5%
|août 2025
|5.4%
|Mensuel
|HPI n.s.a. m/m
|1.7%
|août 2025
|-1.0%
|Mensuel
|HPI s.a. m/m
|0.6%
|août 2025
|0.2%
|Mensuel