CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs de la Norvège

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
Taux de Chômage 4.9% août 2025 4.5% Mensuel
IPC a/a 3.5% août 2025 3.3% Mensuel
Décision sur les taux d’intérêt de la Norges Banque 4.00%
Balance commerciale de Marchandises Kr​60.066 B août 2025 Kr​54.625 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.25 06:00, NOK, Taux de Chômage, Réel: 4.9%, Prévision: 4.5%, Précédent: 4.5%
2025.09.29 06:00, NOK, Ventes au Détail m/m, Prévision: -0.1%, Précédent: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Ventes au Détail a/a, Prévision: 5.0%, Précédent: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Dette publique générale sur prêts intérieurs a/a, Prévision: 4.1%, Précédent: 4.1%
2025.10.01 08:00, NOK, INDICE PMI manufacturier DNB/NIMA, Prévision: 45.5, Précédent: 48.7
2025.10.03 08:00, NOK, NAV Taux de chômage n.d.a., Prévision: 2.1%, Précédent: 2.2%
2025.10.03 08:00, NOK, NAV Évolution du chômage, Prévision: 49.698 K, Précédent: 50.870 K
2025.10.03 09:00, NOK, HPI a/a, Prévision: 5.6%, Précédent: 5.5%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI n.s.a. m/m, Précédent: 1.7%
2025.10.03 09:00, NOK, HPI s.a. m/m, Précédent: 0.6%

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
PIB a/a -2.1% 2 Q 2025 -0.3% Trimestriel
PIB continent t/t 0.6% 2 Q 2025 1.2% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
NAV Taux de chômage n.d.a. 2.2% août 2025 2.2% Mensuel
NAV Évolution du chômage 50.870 K août 2025 49.505 K Mensuel
Taux de Chômage 4.9% août 2025 4.5% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m -0.6% août 2025 0.8% Mensuel
IPC a/a 3.5% août 2025 3.3% Mensuel
IPC de base a/a 3.1% août 2025 3.1% Mensuel
IPC de base m/m -0.7% août 2025 0.8% Mensuel
IPP a/a -3.0% août 2025 -0.3% Mensuel
PPI m/m -0.9% août 2025 0.8% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Dette publique générale sur prêts intérieurs a/a 4.1% juil. 2025 4.1% Mensuel
Décision sur les taux d’intérêt de la Norges Banque 4.00%
Norges Banque Achat quotidien de change N/D août 2025 Kr​-0.150 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance commerciale de Marchandises Kr​60.066 B août 2025 Kr​54.625 B Mensuel
Compte Courant Kr​217.848 B 2 Q 2025 Kr​285.289 B Trimestriel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance industrielle 0.9 2 Q 2025 3.4 Trimestriel
INDICE PMI manufacturier DNB/NIMA 48.7 août 2025 50.9 Mensuel
Production Industrielle a/a -3.5% juil. 2025 -7.2% Mensuel
Production Industrielle m/m 0.4% juil. 2025 -0.1% Mensuel
Production Manufacturière 0.0% juil. 2025 -0.1% Mensuel
Production Manufacturière a/a 1.1% juil. 2025 4.2% Mensuel
Réseau régional de la Norges Banque - Croissance de la production 0.40 3 Q 2025 0.40 Trimestriel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance des Consommateurs (CCI) -3.6 3 Q 2025 -9.1 Trimestriel
Consommation des Ménages a/a 3.8% juin 2025 6.6% Mensuel
Consommation des Ménages m/m 1.3% juin 2025 0.5% Mensuel
Ventes au Détail a/a 5.1% juil. 2025 4.3% Mensuel
Ventes au Détail m/m 0.6% juil. 2025 0.1% Mensuel
Logement Dernier Référence Précédent Fréquence
HPI a/a 5.5% août 2025 5.4% Mensuel
HPI n.s.a. m/m 1.7% août 2025 -1.0% Mensuel
HPI s.a. m/m 0.6% août 2025 0.2% Mensuel