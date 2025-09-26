L’indice national des prix des logements (HPI) a/a est publié par l’une des plus grandes sociétés de construction au monde et l’un des plus grands fournisseurs de services hypothécaires au Royaume-Uni. Il démontre une variation du prix moyen de la propriété résidentielle dans le pays pour le mois donné par rapport au même mois de l’année précédente, sur la base d’une donnée recueillie par Nationwide depuis 1952.

Les informations HPI sont dérivées des données sur les prêts à l’échelle nationale. Les transactions immobilières payées en espèces ne sont pas comprises dans l’exemple de données. L’indice est désaisonnalisé, car les mois d’hiver ont tendance à voir des hausses de prix plus faibles et le printemps / été voit des hausses plus élevées en raison des changements de l’activité du marché.

Le prix d’un logement dépend de ses caractéristiques, y compris des propriétés physiques (taille et nombre de pièces), ainsi que du type de quartier dans le logement. Par conséquent, le coût moyen d’un logement est calculé à l’aide d’une régression hédoniste plutôt que d’une simple moyenne arithmétique. Cela permet de calculer le prix d’un logement britannique « typique » moyen et son évolution au fil du temps. Cette logement « typique » n’existe pas physiquement ; il représente un certain modèle avec des caractéristiques données, qui, à leur tour, sont utilisées dans une formule mathématique.

Certains types de transactions sont exclus du calcul, car ils peuvent fausser le tableau statistique. Les enregistrements suivants sont exclus des calculs :

Ré-hypothèques et nouvelles avancées

Achats pour louer des propriétés

Propriétés vendues avec le droit d’acheter des ventes à prix réduit

L’Indice National des Prix du Logement est un indice d’inflation alternatif sur le marché immobilier britannique. Son avantage par rapport à l’IPH fourni par l’Office for National Statistics est un échantillonnage de données plus approfondi (des statistiques trimestrielles sur les variations de prix sont recueillies depuis 1952). Le point faible est la source de données limitée (uniquement les prêts hypothécaires émis par Nationwide, pas de transactions en espèces).

La croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour les cours de la livre car elle indique une hausse inflationniste du marché immobilier.

Dernières valeurs: