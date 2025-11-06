CalendrierSections

Total de demandeurs d’emploi en France (France Jobseekers Total)

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Ministère du Travail (Ministry of Labour)
Secteur
Travail
Moyen 3033.5 K
2980.6 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Le total des demandeurs d’emploi traduit le nombre total de chômeurs Français de citoyens inscrits auprès de Pôle emploi. Les données sur le chômage sont publiées en fin du mois. La croissance de l’indicateur s’accompagne généralement d’une diminution du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut avoir un impact défavorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTotal de demandeurs d’emploi en France (France Jobseekers Total)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
3033.5 K
2980.6 K
juin 2025
N/D
3078.0 K
3002.2 K
mai 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
avr. 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
mars 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
févr. 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
janv. 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
déc. 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
nov. 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
oct. 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
sept. 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
août 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
juil. 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
juin 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
mai 2024
2816.3 K
2775.4 K
avr. 2024
2775.4 K
2812.2 K
mars 2024
2812.2 K
2820.6 K
févr. 2024
2811.9 K
2827.7 K
janv. 2024
2827.7 K
2825.2 K
déc. 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
nov. 2023
2826.6 K
2821.4 K
oct. 2023
2821.4 K
2812.2 K
sept. 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
août 2023
2827.6 K
2816.6 K
juil. 2023
2816.6 K
2792.8 K
juin 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
mai 2023
2806.0 K
2799.8 K
avr. 2023
2799.8 K
2789.0 K
mars 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
févr. 2023
2781.0 K
2809.0 K
janv. 2023
2809.0 K
2816.6 K
déc. 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
sept. 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
août 2022
2966.0 K
2967.0 K
juil. 2022
2967.0 K
2946.5 K
juin 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
mai 2022
2933.0 K
2955.0 K
avr. 2022
2955.0 K
2940.0 K
mars 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
févr. 2022
2967.3 K
2977.1 K
janv. 2022
2977.1 K
3075.0 K
déc. 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
nov. 2021
3087.8 K
3253.7 K
sept. 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
juin 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
mai 2021
3490.1 K
3623.8 K
avr. 2021
3623.8 K
3557.9 K
mars 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
févr. 2021
3576.6 K
3553.7 K
janv. 2021
3553.7 K
3593.2 K
3586.8 K
