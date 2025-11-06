Le total des demandeurs d’emploi traduit le nombre total de chômeurs Français de citoyens inscrits auprès de Pôle emploi. Les données sur le chômage sont publiées en fin du mois. La croissance de l’indicateur s’accompagne généralement d’une diminution du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut avoir un impact défavorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTotal de demandeurs d’emploi en France (France Jobseekers Total)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.