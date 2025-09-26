Les autorisations de construction m/m traduisent des données sommaires sur les permis de construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels au prix de 5000 $ et plus, accordés par les autorités de consentement néo-zélandaises. L’indicateur est calculé comme une variation du mois communiqué par rapport au mois précédent. Le calcul tient compte des taxes sur les marchandises et services, mais il n’est pas ajusté en fonction de l’inflation.

Les données sur les approbations de construction sont considérées comme un indicateur de confiance dans l’économie nationale, de sorte que les autorisations de construction sont également considérées comme un indicateur de premier plan de l’activité du secteur de la construction.

Dernières valeurs: