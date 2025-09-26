Calendrier économique
Autorisation de construction m/m en Nouvelle-Zélande (New Zealand Building Consents m/m)
Les autorisations de construction m/m traduisent des données sommaires sur les permis de construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels au prix de 5000 $ et plus, accordés par les autorités de consentement néo-zélandaises. L’indicateur est calculé comme une variation du mois communiqué par rapport au mois précédent. Le calcul tient compte des taxes sur les marchandises et services, mais il n’est pas ajusté en fonction de l’inflation.
Les données sur les approbations de construction sont considérées comme un indicateur de confiance dans l’économie nationale, de sorte que les autorisations de construction sont également considérées comme un indicateur de premier plan de l’activité du secteur de la construction.
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Autorisation de construction m/m en Nouvelle-Zélande". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
