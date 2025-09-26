CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Salaires du gouvernement aux États-Unis (United States Government Payrolls)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Bas -16 K 20 K
2 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-14 K
-16 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

une variation dans les salaires du gouvernement montre combien de nouveaux emplois ont été créés dans le secteur public américain au cours du mois communiqué. Le rapport est calculé sur la base de données sur le nombre de salariés à temps plein dans les institutions et les ministères gouvernementaux.

Le rapport sur la masse salariale du gouvernement est un indicateur secondaire de la santé économique. Le nombre de postes vacants ici est relativement constant et n’est pas toujours directement lié aux fluctuations financières et économiques. Mais ce chiffre est compris dans le rapport général sur la masse salariale non agricole et peut affecter cet indicateur important.

une variation dans le nombre de citoyens employés est l’un des moteurs à court terme les plus forts du marché du dollar, c’est pourquoi faire partie de ce rapport sur les salaires du gouvernement peut affecter les cours en dollars américains. Une croissance plus élevée que prévu de la masse salariale pourrait avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaires du gouvernement aux États-Unis (United States Government Payrolls)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-16 K
20 K
2 K
juil. 2025
-10 K
49 K
11 K
juin 2025
73 K
20 K
7 K
mai 2025
-1 K
18 K
1 K
avr. 2025
10 K
13 K
15 K
mars 2025
19 K
17 K
1 K
févr. 2025
11 K
21 K
44 K
janv. 2025
32 K
22 K
34 K
déc. 2024
33 K
22 K
30 K
nov. 2024
33 K
19 K
38 K
oct. 2024
40 K
28 K
31 K
sept. 2024
31 K
34 K
45 K
août 2024
24 K
58 K
15 K
juil. 2024
17 K
55 K
43 K
juin 2024
70 K
23 K
25 K
mai 2024
43 K
-45 K
7 K
avr. 2024
8 K
40 K
72 K
mars 2024
71 K
28 K
63 K
févr. 2024
52 K
29 K
52 K
janv. 2024
36 K
32 K
55 K
déc. 2023
52 K
4 K
37 K
nov. 2023
49 K
2 K
65 K
oct. 2023
51 K
-3 K
51 K
sept. 2023
73 K
-5 K
50 K
août 2023
8 K
-2 K
2 K
juil. 2023
15 K
5 K
57 K
juin 2023
60 K
7 K
47 K
mai 2023
56 K
2 K
41 K
avr. 2023
23 K
-8 K
42 K
mars 2023
47 K
-12 K
60 K
févr. 2023
46 K
-4 K
118 K
janv. 2023
74 K
13 K
-9 K
déc. 2022
3 K
19 K
54 K
nov. 2022
42 K
2 K
36 K
oct. 2022
28 K
-19 K
-4 K
sept. 2022
-25 K
-20 K
40 K
août 2022
7 K
4 K
49 K
juil. 2022
57 K
27 K
-6 K
juin 2022
-9 K
25 K
48 K
mai 2022
57 K
-12 K
31 K
avr. 2022
22 K
-45 K
4 K
mars 2022
5 K
-32 K
11 K
févr. 2022
24 K
26 K
33 K
janv. 2022
23 K
69 K
7 K
déc. 2021
-12 K
29 K
-21 K
nov. 2021
-25 K
-46 K
-82 K
oct. 2021
-73 K
-88 K
-53 K
sept. 2021
-123 K
-4 K
34 K
août 2021
-8 K
53 K
255 K
juil. 2021
240 K
0 K
169 K
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration