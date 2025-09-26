une variation dans les salaires du gouvernement montre combien de nouveaux emplois ont été créés dans le secteur public américain au cours du mois communiqué. Le rapport est calculé sur la base de données sur le nombre de salariés à temps plein dans les institutions et les ministères gouvernementaux.

Le rapport sur la masse salariale du gouvernement est un indicateur secondaire de la santé économique. Le nombre de postes vacants ici est relativement constant et n’est pas toujours directement lié aux fluctuations financières et économiques. Mais ce chiffre est compris dans le rapport général sur la masse salariale non agricole et peut affecter cet indicateur important.

une variation dans le nombre de citoyens employés est l’un des moteurs à court terme les plus forts du marché du dollar, c’est pourquoi faire partie de ce rapport sur les salaires du gouvernement peut affecter les cours en dollars américains. Une croissance plus élevée que prévu de la masse salariale pourrait avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: