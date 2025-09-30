L’indice des revenus des services de la Réserve Fédérale de Dallas traduit une différence entre le nombre de personnes interrogées qui ont communiqué une hausse de leur revenu au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent et ceux qui ont communiqué une baisse. L’indicateur est désaisonnalisé. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas Services Revenues (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.