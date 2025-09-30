CalendrierSections

Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas Services Revenues (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Banque Fédérale de Réserve de Dallas (Federal Reserve Bank of Dallas)
Secteur
Affaires
Bas -2.4
8.6
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-2.9
-2.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des revenus des services de la Réserve Fédérale de Dallas traduit une différence entre le nombre de personnes interrogées qui ont communiqué une hausse de leur revenu au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent et ceux qui ont communiqué une baisse. L’indicateur est désaisonnalisé. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas Services Revenues (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
-2.4
8.6
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
-2.7
-4.1
juin 2025
-4.1
0.5
-4.7
mai 2025
-4.7
4.3
3.8
avr. 2025
3.8
-0.2
1.3
mars 2025
1.3
3.7
8.2
févr. 2025
8.2
6.8
5.7
janv. 2025
5.7
11.2
13.9
déc. 2024
13.8
7.0
10.9
nov. 2024
10.9
3.0
9.2
oct. 2024
9.2
6.9
10.1
sept. 2024
10.1
4.0
8.7
août 2024
8.7
3.3
7.7
juil. 2024
7.7
3.9
1.9
juin 2024
1.9
27.0
6.7
mai 2024
6.7
-13.3
0.3
avr. 2024
0.3
-3.1
4.0
mars 2024
4.0
16.7
5.2
févr. 2024
5.2
-10.3
-3.6
janv. 2024
-3.6
2.5
4.0
déc. 2023
4.3
1.9
-2.4
nov. 2023
-2.4
7.6
0.7
oct. 2023
0.7
12.2
8.7
sept. 2023
8.7
9.5
16.2
août 2023
16.2
6.8
12.9
juil. 2023
12.9
5.6
3.6
juin 2023
3.6
6.0
6.9
mai 2023
6.9
4.2
6.9
avr. 2023
6.9
3.4
5.5
mars 2023
5.5
5.6
6.6
févr. 2023
6.6
6.8
4.9
janv. 2023
4.9
7.7
-0.6
déc. 2022
-0.6
7.9
5.5
nov. 2022
5.5
7.1
8.5
oct. 2022
8.5
6.4
5.9
sept. 2022
5.9
8.2
7.2
août 2022
7.2
9.3
9.5
juil. 2022
9.5
7.7
9.4
juin 2022
9.4
8.6
6.3
mai 2022
6.3
22.5
11.2
avr. 2022
11.2
22.5
23.4
mars 2022
23.4
12.2
21.9
févr. 2022
21.9
11.4
2.8
janv. 2022
2.8
22.7
20.4
déc. 2021
20.4
22.4
25.4
nov. 2021
25.4
16.9
19.6
oct. 2021
19.6
15.2
14.5
sept. 2021
14.5
18.8
16.5
août 2021
16.5
19.0
21.7
123
