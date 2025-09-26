la variation de la production de carburant distillé de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) montre l’intensité du raffinage américain au cours de la semaine dernière. Le carburant et les huiles distillés comprennent l’une des fractions produites dans les opérations de distillation conventionnelles. Il comprend plusieurs types de carburants diesel et de mazout. Le carburant diesel est utilisé pour les voitures, les locomotives de chemin de fer et les machines agricoles. Le mazout est utilisé pour chauffer les bâtiments et produire de l’électricité.

L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

une variation dans la production de carburant distillé marque l’intensité de la demande américaine de produits pétroliers. Les fluctuations saisonnières de l’indicateur sont élevées : l’utilisation estivale de distillats comme carburant de transport pour les machines agricoles croît l’indicateur. Cependant, les indications ont un faible impact sur les prix du pétrole. Les économistes ne les analysent qu’en conjonction avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.

Dernières valeurs: