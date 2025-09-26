L’EIA Crude Oil Stocks Change est comprise dans le rapport hebdomadaire publié par l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis. Il présente le nombre de barils de pétrole brut commercial détenus par les entreprises américaines.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

Le rapport est établi sur la base des données soumises par toutes les entreprises, qui peuvent stocker au moins 1000 barils de pétrole brut. Il s’agit notamment des éléments suivants :

Toutes les sociétés de pipelines (locales et étatiques), y compris les pipelines interétatiques, nationaux et locaux

Producteurs de pétrole brut (compagnies pétrolières)

Exploitants de terminaux

Stockeurs de pétrole brut (à l’exception des raffineries)

Entreprises transportant du pétrole brut de l’Alaska par l’eau dans d’autres États et dans le district de Columbia

La hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis peut indiquer une baisse de la demande de pétrole brut ou une hausse de la production. Une telle hausse affecte négativement les prix mondiaux du pétrole, bien qu’il s’agit d’un impact à court terme. Une tendance à la baisse ne se forme sur le marché que si les stocks de pétrole brut croissent régulièrement pendant plusieurs semaines consécutives.

Dernières valeurs: