Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Union Européenne

Union Européenne
Bas 129.31
129.32
129.31
L’indice des prix à la consommation (IPC) de l’UE indique une variation des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue des consommateurs, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Il s’agit d’un indicateur important de l’inflation dans l’Union Européenne.

Les variations de prix sont calculées à l’aide d’un échantillon représentatif de marchandises et de services, c’est-à-dire le « panier de consommation ». L’échantillon vise à couvrir les principaux articles de consommation des ménages, y compris les aliments et les boissons, les produits de soins personnels, les périodiques, les coûts des services publics, les soins de santé, l’éducation et les frais de divertissement, entre autres. La plupart de ces produits et services sont fréquemment ou quotidiennement achetés.

L’IPC est utilisé dans la prise de décision en matière de politique monétaire, l’indexation des salaires et des prestations sociales et comme outil de calcul des variations de la consommation et du niveau de vie. L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, les données obtenues sont compilées dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément à la méthodologie approuvée.

Si d’autres facteurs (tels que les salaires) demeurent stables, l’IPC et la croissance inflationniste signifient une diminution du pouvoir d’achat de la population. La croissance de l’IPC par rapport à une inflation insuffisante est considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Union Européenne.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
129.31
129.32
août 2025 préliminaire.
129.32
129.12
juil. 2025
129.12
129.10
juil. 2025 préliminaire.
129.10
129.10
juin 2025
129.10
129.07
juin 2025 préliminaire.
129.07
128.71
mai 2025
128.71
128.73
mai 2025 préliminaire.
128.73
128.77
avr. 2025
128.77
128.76
avr. 2025 préliminaire.
128.76
128.04
mars 2025
128.04
128.04
mars 2025 préliminaire.
128.04
127.26
févr. 2025
127.26
127.32
févr. 2025 préliminaire.
127.32
126.72
janv. 2025
126.72
126.71
janv. 2025 préliminaire.
126.71
127.07
déc. 2024
127.07
127.08
déc. 2024 préliminaire.
127.08
126.62
nov. 2024
126.62
126.67
nov. 2024 préliminaire.
126.67
127.03
oct. 2024
127.03
127.03
oct. 2024 préliminaire.
127.03
126.60
sept. 2024
126.60
126.63
sept. 2024 préliminaire.
126.63
126.72
août 2024
126.72
126.74
août 2024 préliminaire.
126.74
126.54
juil. 2024
126.54
126.56
juil. 2024 préliminaire.
126.56
126.58
juin 2024
126.58
126.58
juin 2024 préliminaire.
126.58
126.31
mai 2024
126.31
126.32
mai 2024 préliminaire.
126.32
126.04
avr. 2024
126.04
126.05
avr. 2024 préliminaire.
126.05
125.31
mars 2024
125.31
125.33
mars 2024 préliminaire.
125.33
124.38
févr. 2024
124.38
124.37
févr. 2024 préliminaire.
124.37
123.60
janv. 2024
123.60
123.58
janv. 2024 préliminaire.
123.58
124.05
déc. 2023
124.05
124.04
déc. 2023 préliminaire.
124.04
123.85
nov. 2023
123.85
123.86
nov. 2023 préliminaire.
123.86
124.54
oct. 2023
124.54
124.55
oct. 2023 préliminaire.
124.55
124.43
sept. 2023
124.43
124.44
sept. 2023 préliminaire.
124.44
124.03
août 2023
124.03
124.05
août 2023 préliminaire.
124.05
123.36
123
