Calendrier économique
Markit Indice des directeurs d’achat (PMI) des services aux États-Unis (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))
|54.5
|55.1
55.7
|56.4
54.5
L’indice PMI Markit Service est un indicateur de l’évolution de la conditions économiques dans le secteur des services aux États-Unis au cours du mois spécifié. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur des services américain.
Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de services de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.
Contrairement au PMI, publié par l’ISM,le PMI Markit ne comprend que des informations provenant d’entreprises privées. Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils marquent les principaux paramètres de leur travail:
- Activité économique
- Nouvelles commandes
- Arriérés
- Prix à la production
- Prix des intrants
- Emploi
- Perspectives d’activité économique à court terme
Les personnes interrogées sont invitées à fournir une estimation relative, montrant si les paramètres ci-dessus se sont améliorés, se sont détériorés ou n’ont pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices marquent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées Les indications supérieures à 50 affichent que la plupart des personnes interrogées marquent positivement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.
L’indice PMI du secteur des services est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les économistes américains. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur des services, qui dispose de la plus grande part du PIB national. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur des services. La croissance de l’indice PMI des services est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Indice des directeurs d’achat (PMI) des services aux États-Unis (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
