Calendrier économique et indicateurs de Hong Kong

Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestriel
|Taux de chômage 3 mois
|3.7%
|août 2025
|3.7%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.1%
|août 2025
|1.0%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|HK$-25.400 B
|août 2025
|HK$-34.100 B
|Mensuel
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.25 08:30, HKD, Exportations a/a, Réel: 14.5%, Prévision: 12.8%, Précédent: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importations a/a, Réel: 11.5%, Prévision: 14.0%, Précédent: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Balance Commerciale, Réel: HK$-25.400 B, Prévision: HK$-33.157 B, Précédent: HK$-34.100 B
2025.09.30 08:30, HKD, HKMA M3 Masse Monétaire a/y, Prévision: 6.6%, Précédent: 6.2%
2025.10.01 00:00, HKD, Fête nationale
2025.10.02 08:30, HKD, Ventes au Détail a/a, Prévision: 1.2%, Précédent: 1.8%
