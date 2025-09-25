CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de Hong Kong

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.4% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
Taux de chômage 3 mois 3.7% août 2025 3.7% Mensuel
IPC a/a 1.1% août 2025 1.0% Mensuel
Balance Commerciale HK$​-25.400 B août 2025 HK$​-34.100 B Mensuel

Calendrier économique

2025.09.25 08:30, HKD, Exportations a/a, Réel: 14.5%, Prévision: 12.8%, Précédent: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importations a/a, Réel: 11.5%, Prévision: 14.0%, Précédent: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Balance Commerciale, Réel: HK$​-25.400 B, Prévision: HK$​-33.157 B, Précédent: HK$​-34.100 B
2025.09.30 08:30, HKD, HKMA M3 Masse Monétaire a/y, Prévision: 6.6%, Précédent: 6.2%
2025.10.01 00:00, HKD, Fête nationale
2025.10.02 08:30, HKD, Ventes au Détail a/a, Prévision: 1.2%, Précédent: 1.8%

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.4% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
PIB a/a 3.1% 2 Q 2025 3.1% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de chômage 3 mois 3.7% août 2025 3.7% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
IPC a/a 1.1% août 2025 1.0% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
HKMA M3 Masse Monétaire a/y 6.2% juil. 2025 8.4% Mensuel
Réserves de Devises Étrangères $​421.6 B août 2025 $​425.4 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale HK$​-25.400 B août 2025 HK$​-34.100 B Mensuel
Exportations a/a 14.5% août 2025 14.3% Mensuel
Importations a/a 11.5% août 2025 16.5% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Markit PMI 50.7 août 2025 49.2 Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Ventes au Détail a/a 1.8% juil. 2025 0.7% Mensuel