Les prestations d’emploi t/t indiquent les variations des montants reçus par les salariés des entreprises américaines en plus des salaires de base, au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête auprès des employeurs.

Avec les salaires,cet indicateur est compris dans le calcul de l’indicedu coût de l’emploi. Les avantages sociaux sont divisés en cinq catégories dans cette enquête :

Congés payés, comme les jours fériés, les fins de semaine, les congés de maladie, les congés annuels personnels

Les primes, telles que les heures supplémentaires et les incitations; coefficients à la hausse, primes non directement liées à la production (comme le treizième salaire ou une prime de profit)

Paiements d’assurance : assurance vie, santé, invalidité de courte et de longue durée

Déductions et paiements de retraite sur les programmes d’épargne

Paiements légalement fixes, tels que la sécurité sociale, l’assurance médicale, l’assurance chômage au niveau fédéral et des États, l’indemnisation des salariés

Les économistes interprètent cet indicateur à la fois comme faisant partie de l’indice du coût de la main-d’œuvre (en tant qu’indicateur de premier plan de l’inflation) et séparément. L’indicateur lui-même est précieux, car il traduit la structure des paiements d’assurance et de retraite, ce qui permet aux compagnies d’assurance d’évaluer leurs perspectives et d’ajuster les montants des contrats. Les représentants des milieux d’affaires analysent les paiements supplémentaires et les utilisent comme guide pour ajuster leurs propres coûts de rémunération.

En général, la croissance des avantages pour l’emploi entraîne une hausse des prix finaux des produits fabriqués dans le pays et peut donc influer sur l’inflation. La croissance de l’inflation, à son tour, est considérée comme positive pour les cours du dollar.

Dernières valeurs: