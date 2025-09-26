Calendrier économique
ISM États-Unis Indice des directeurs d’achat (PMI) non manufacturiers (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Haut
|N/D
|52.4
|
50.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI non manufacturier de l’ISM traduit les conditions économiques et l’activité dans le secteur des services aux États-Unis au cours du mois donné. L’ Institute of Supply Management (ISM) est une organisation de gestion de l’offre à but non lucratif aux États-Unis, qui compte plus de 40 000 membres.
L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de représentants de 375 entreprises de 17 industries du secteur non manufacturier américain. Contrairement à Markit, l’ISM ne considère pas seulement les entreprises privées, mais est basé sur la liste commune du SCIAN (Système nord-américain de classification des industries). Les personnes interrogées décrivent les aspects suivants de leur activité économique :
- activité économique : taux et direction des variations dans le niveau d’activité de l’entreprise
- Nouvelles commandes reçues des clients
- Croissance ou baisse de l’emploi
- Approvisionnements
- Stocks : si les stocks ont crû ou baissé
- Prix: si l’entreprise paie plus ou moins pour des marchandises et des services
- Carnet de commandes : hausse ou baisse
- Nouvelles commandes à l’exportation
- Importations: quantité de marchandises et services importés
- Sentiment d’inventaire : si leurs stocks croissent rapidement ou lentement
Le questionnaire présente des estimations relatives : si la condition est meilleure, pire ou n’a pas changé. Les réponses sont estimées en tenant compte des pondérations des entreprises interrogées. Les valeurs sont désaisonnalisées L’indice PMI non manufacturier qui en résulte est un composite de quatre indices diffus avec des pondérations différentes (activité économique, nouvelles commandes, emploi et fournitures).
Les indications supérieures à 50 affichent une hausse de l’activité dans le secteur des services. Un indice inférieur à 50 est une indication de la contraction des conditions économiques. Plus la valeur s’éloigne de la marque de 50, plus le taux de changement de condition est élevé.
Le PMI est un indicateur important de la santé économique. Le secteur des services contribue beaucoup au PIB du pays, c’est pourquoi l’indice PMI est considéré comme un indicateur de premier plan d’un début de récession ou de croissance. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à savoir quand les conditions du marché évoluent, car ils travaillent à court terme et peuvent évaluer une tendance à l’évolution des conditions économiques. L’indice est publié plus tôt que le PIB et les rapports du Bureau des Statistiques de Travail, il s’agit donc d’un indicateur de premier plan.
La croissance de l’indice PMI non manufacturier est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM États-Unis Indice des directeurs d’achat (PMI) non manufacturiers (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
